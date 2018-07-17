Mamak Belediyesi, açtığı kurslarla miniklere spor yapma alışkanlığı kazandırarak zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kursların en yenisi ise jimnastik oldu. İlçede bulunan Tenzile Erdoğan, Ahmet Yesevi ve Abinpaşa Aile Merkezleri’nde açılan kurslara kayıt yaptıranların sayısı kısa sürede yüzün üzerine çıkarken, minikler keyifli dakikalar geçirerek hem sosyalleşiyor, hem de sporla tanışarak sağlıklı bir yaşama ilk adımlarını atıyor.

Çocuk gelişimine büyük katkısı olan jimnastik sayesinde çocukların kas ve kemik yapısı kuvvetleniyor, sinir ve kas koordinasyon seviyesi yükseliyor ve duruş bozuklukları düzeliyor.

Hareket etmeden günü bitiriyorlar

Okul yaşamının yanında çocukların küçük yaşlardan itibaren en az bir spor dalıyla ilgilenerek sağlıklı büyümeleri açısından ilçede birçok kurs açıldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Gelişen teknoloji sayesinde çocuklarımız bilgisayar, televizyon ya da akıllı telefonla daha çok vakit geçiriyor, günü neredeyse hareket etmeden bitiriyor. Oysa bir çocuk için hareket etmek tıpkı oyun oynamak gibi çok önemli bir ihtiyaç. Biz de yerel yönetim olarak gelecek nesillerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sağlıklı ve başarılı yetişmelerine katkı vermek için ilçemizde sportif yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bunu yaparken de tesisleşme anlamında önemli gelişmeler gerçekleştiriyoruz. Öncelikli hizmet gruplarımızda yer alan kadın, çocuk ve gençlerimize yönelik spor merkezlerini Mamak’a kazandırıyoruz” dedi.