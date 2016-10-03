Ergenlik döneminin değişimlerin oldukça fazla olduğu bir dönem olduğunu belirten Uzman Psikolog Merve Demir, ailelerin çocuklarda ergenlik dönemine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Çocuk Ergen Terapisti Uzman Psikolog Merve Demir, “Çocuklarda ergenlik dönemdeki değişim fiziksel değişimle sınırlı değildir. Vücudu değişmekte olan ergenin ilgileri, davranışları ve tutumları da değişmektedir. Ergenlik döneminde çocuk anne-babanın davranışlarını sorgulamaya başlar. Bu zamana kadar kendi anne ve babasının en doğru şekilde davrandığını düşünen çocuk, ergenlikle birlikte onları başka anne-babalarla kıyaslar ve eleştirir” dedi.

Çocuklarda Ergenlik dönemindeki önemli bir değişimin de sosyal yaşamda yaşandığını ifade eden Demir,

“Ergenlikle birlikte genç, ailesi yerine daha çok arkadaşları ile vakit geçirmeyi tercih eder, canını sıkan şeyleri anne babasına değil, arkadaşlarına anlatmaya başlar. Ayrıca ergen, anne ve babasıyla sorun yaşadığında da arkadaş grubundan destek alır. Ergen için akranları tarafından beğenilmek ve akran grubu tarafından kabul görmek çok önemlidir. Ergen bu dönemde, çocukluktakinden farklı olarak kendisi ile benzer ilgi alanları ve değerleri olan kişileri tercih etmeye ve arkadaşları ile daha güçlü duygusal bağlar kurmaya başlar. Bu dönemde kurulan arkadaşlıklar, ergenin yetişkin yaşamına hazırlanmasına yardımcı olur. Arkadaşlıkları sayesinde genç kendisini saygı duyulan bir birey olarak hissetmeye başlar. Problemlerini ya kendisi, ya da arkadaşlarıyla birlikte çözmeye çalışır. Böylece kendine güveni artar”

diye konuştu.

Demir, “Ergenlik anne-baba ile tartışmaların en fazla olduğu dönemdir. Bu dönemde çoğu anne-baba, ergenin bir isteğini reddederken ona hala çocuk olduğunu söyler. Ancak sorumluluklarını hatırlatırken, ona artık çocuk olmadığını ifade eder. Bu tutarsız konuşmalar aile ve genç arasındaki ilişkiyi bozar. Ancak bu çatışmalar normal gelişimin bir parçasıdır. Çocukların kendilerini ve anne-babalarını hiç sorgulamamaları ve hiç çatışmamaları da bir problemin göstergesi olabilir. Bu sebeple anne babalar çocuklarının kendilerine karşı olumsuz tepkilerinin, içinde bulundukları dönemden kaynaklanabileceğini göz önünde bulundurmalıdır” ifadelerini kullandı.

Nişantaşı Psikiyatri Merkezinden Çocuk ErgenTerapisti Uzman Psikolog Merve Demir, ailelerin çocuklarda ergenlik döneminde dikkat etmeleri gereken hususları şöyle sıraladı: