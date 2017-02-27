Antalya Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde görevli diş hekimi Ali Yıldız, okul döneminde çocukları olan aileleri beslenme ve diş sağlığı konusunda bilgilendirdi.

Diş hekimi Ali Yıldız, velilerin çocuklarının beslenme çantasını hazırlarken ağız ve diş sağlığı ilgili dikkat etmesi gereken konuları açıkladı. Sağlıklı bir diş gelişimi için çocukların sağlıklı bir beslenme programına ihtiyacı olduğunu belirten Yıldız, “Karbonhidrat ağırlıklı beslenen bir çocuk, çürük oluşumu açısından risk altındadır. Nişastalı, şekerli ve yapışkan içerikli gıdalar da diş yüzeyine yapışması özelliğinden dolayı çürük oluşumuna ortam hazırlar. Süt ve süt ürünleri diş sağlığı için gerekli kalsiyum, fosfor ve uygun seviyelerde florür içerdiğinden beslenme çantasında mutlaka olması gereken besinlerin başında gelmektedir. Sebze tüketimi de çocukların ağız ve diş sağlığı açısından son derece önemlidir. Çocukların yanlarına hazırladığımız sandviçlerin içerisine domates, salatalık veya yeşil biber gibi sebzeler koyularak beslenme çantası zenginleştirilebilir” diye konuştu.

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