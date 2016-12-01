Çocuklara taciz şüphelisi yakalandı

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, adres sorma bahanesiyle yaklaştığı 3 kız çocuğunu elle taciz ettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı.

Ofis Mahallesi’nde oturan 12 yaşındaki A.K. isimli kız çocuğu, adres sorma bahanesiyle yanına gelen bir kişinin kendisini elle taciz ettiğini ailesine anlattı. Ailesi de bunun üzerine polise şikayetçi oldu.

Mahallede araştırma başlatan polis, son iki gün içerisinde aynı bölgede oturan N.Y. ve M.T. isimli kızların da aynı kişinin tacizine maruz kaldığını belirledi. Mağdur çocukların verdiği eşkal doğrultusunda araştırma başlatan polis, mahallede dolaşan ve yine küçük kız çocuklarına adres soran 25 yaşındaki Yılmaz Ç.’yi yakaladı.

Gözaltına alınan ve taciz mağduru çocuklar tarafından da teşhis edilen Yılmaz Ç., polis sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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