Çocuklara karne hediyesi Mersin kampı

Keçiören Belediyesi ve TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) Keçiören İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen Mersin Kampına 30 KEDEM (Keçiören Eğitime Destek Merkezi) öğrencisi katıldı.

Okulların yarı yıl tatiline girmesinin ardından çocuklara karne hediyelerinden biri de Keçiören Belediyesi ve TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) Keçiören İlçe Temsilciliğinden geldi.

KEDEM’in etkinliklerinden yararlanan, başarılı 30 ortaokul öğrencisi 23 – 28 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek Mersin Kampına katılmaya hak kazandı.

Beş gün sürecek kamp programının içeriğinde ise değerler eğitimi, sosyal – kültürel etkinlikler ve Mersin gezisi olacak.

Çocuklar badminton, futbol, basketbol gibi birbirinden eğlenceli oyunlarla okul stresinden uzaklaşırken, milli – manevi değerler eğitimiyle de manevi dünyalarını zenginleştirme imkanı yakalayacaklar.

Aileleri tarafından kampa uğurlanan çocuklar heyecanlı olduklarını dile getirirken ilk kez düzenlenen kampın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi taleplerini ilettiler.

Kampın çocuklar için çok verimli geçeceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Çocuklarımız yarı yıl tatiline girdiler, bizler de onlara karne hediyesi vermek istedik, dolu dolu geçirecekleri bir kamp programı onları bekliyor.” ifadelerini kullandı.

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