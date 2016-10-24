Çocuklara eğlenerek eğitim

KAYSERİ’de, düzenlenen kitap fuarında çocuk oyunları satan Adnan Güneş, tasarladıkları oyunlarda verdikleri nasihatlerle hayat kurtardıklarını söyledi.

Adnan Güneş, ailelerin beğenisine sunduğu tasarladığı çocuk oyunlarında çocuklara nasihatlerde bulunduklarını söyledi. Güneş, “Eğitici oyunlarımızı ailelerimizin beğenisine sunuyoruz. Oyunumuz özellikle okul öncesi çocuklarımızın hayata hazırlanması açısından yapılan bir çalışmadır. Aileler değişik oyun ve kurgularla çocuklarını yetiştirebiliyor Bu oyunlarımızın içinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın çocuklarımıza öğretilmesini mutlaka şart koştuğu sözler bulunmaktadır” dedi.

Fuar için Ankara’dan gelen Güneş, 30 TL’den satılan ‘Hayat Kurtaran Çocuk Oyunu’ ile okul öncesi çocuklara öğretileri nasihat olarak verdiklerini anlattı. Bu nasihatlerin verilmeye kalkıldığında çocukların yaşları küçük olduğu için bunları algıyamayabileceklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Fakat oyunlarımızın içine bu nasihatleri güzel bir şekilde anlatarak koyuyoruz. Çocuklarımız eğlenerek nasihatleri öğreniyor. Bu çalışmalarda başarılı olduğumuza inanıyoruz. Bu çalışmalardan örnek vermek gerekirse, ‘Sesimiz zor durumlarda kullanacağımız bir imdat çığlığıdır. Bunu duyanlar mutlaka yardıma gelir, unutmayalım. Şimdi avazın çıktığı kadar bir imdat çığlığı at ve sonra hep beraber kendimizi alkışlayalım’ gibi çocuklara uyarılar var. Oyunumuzu oynayan çocuklara yabancılardan, aile bireyleri dışındaki insanlardan uzak durmayı öğretmeyi istiyoruz.”

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