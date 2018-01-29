İzmir’de, sömestr tatilinin ilk hafta sonu aileler, yaklaşık 1500 hayvanın bulunduğu Doğal Yaşam Parkı’nı gezdi. Timsahlar, yavru zebralar, kuğular ve develer özellikle çocukların ilgisini çekti.

Sömestir tatilinin ilk hafta sonu, İzmir Doğal Yaşam Parkı’nı gezen aileler, çocuklarıyla eğlendi. Tropikal bölümde timsahlar, korkutucu görüntüleriyle dikkat çekerken, lemurlar sevimli görüntüleriyle beğeni topladı. Kanatlarını açan angut kuşu ise ilgi odağı oldu. Çöken develerle fotoğraf çektiren çocuklar, yavru zebralara yakından baktı. Ziyaretçiler, görüntüledikleri bazı hayvanları elleriyle besledi.