Çocuklar Osmanlı kıyafeti giyip sultan ve şehzade oldu

SAMSUN’da bir alışveriş merkezinde düzenlenen Muhteşem Osmanlı Animatif Sergi ve Çocuk Etkinliği ilgi gördü.

Çocuklar sultan ve şehzade kıyafeti, anne ve babalar ise padişah ve sultan kıyafeti giyerek fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Samsun’da bir alışveriş merkezi tarafından ‘Muhteşem Osmanlı Animatif Sergi ve Çocuk Etkinliği’ gerçekleştirildi. Türkiye’de ilk defa açıldığı belirtilen Muhteşem Osmanlı Animatif Sergisi’nde vatandaşlar sergide yer alan yeniçeri ocağı yeniçerileri, demirciocağı, hanedan tahtı, at üstünde şehzade gibi bire bir boyutlarında hazırlanan modelleri inceledi.

Serginin yanı sıra Taş Mektep Atölyesi’ne giden çocuklara üzerinde kendi isimlerinin yazılı olduğu topaç hediye edildi. Erkek çocuklar şehzade kıyafeti, kız çocuklara da sultan kıyafeti giydirildi. Okçuluk, kilim dokuma, takı tasarımı, at biniciliği ve topaç çevirme gibi etkinliklerin yer aldığı etkinlikte çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Oluşturulan Saltanat Makamı’nda ise anneler sultan, babalar da padişah kıyafeti giyerek fotoğraf çektirdi. Serginin ardından düzenlenen Harika Kanatlar müzikal gösterisiyle aileler eğlenceli vakit geçirdi.

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