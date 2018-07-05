Dişlerinize itina ile bakmazsanız çürürler ve çekilmek zorunda kalırlar. İyi kaliteli bir implant diş yaptırayım derseniz ileri yaşlarda tanesi yaklaşık 2-3 bin liradır.

32 dişinizin değeri de demek ki toplamda 100 bin liradır.

Eğer iyi bakar ve çok dikkatli korursanız ömür boyu tek bir dişinizi bile kaybetmezsiniz.

Okullar kapandı, çocuklar ve gençler tatilde.

Sınırsız abur cubur, hamburger ve asitli içecek sofrada…

Oyun konsolu ve tabletlerin başında geçen uzun saatler ve istediği zaman uyuyabilme özgürlüğü… Aslında tüm bunlar çocukların bir tatilden beklediklerinin sadece birkaçı. Tatil döneminin çocuklara sağladığı en keyifli şeylerden biri olan hazır gıdalardır. Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, tatil döneminde daha fazla tüketilen ve çocukların diş sağlığını tehdit eden besinleri konuştum.

Soru: Besinlerdeki yüksek asit ve katlı maddelerinin dişlere etkileri neler?

Kışlaoğlu: “Tatil döneminde tükettiğimiz gıdalar çocukların ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle içinde yüksek miktarda asit içeren bazı turunçgiller, asidik özelliğiyle öne çıkan turşu, enerji içecekleri, meyve suları, içinde katkı maddesi olan gıdalar ve fast food tarzı beslenme dişlerin aşınmasına sebep olarak diş sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Asit yönünden oldukça zengin olan gıdaların dişlerde çürük ve diş hassasiyeti gibi problemlere sebep olduğunu, bu gıdaların mümkün olduğunca az tüketilmesi ya da tüketildikten sonra dişlerin mutlaka fırçalaması gerekir.

Soru: Yüksek asitli yiyecekler dişlerimiz için zararlı mı?

Kışlaoğlu: “Yüksek asit miktarı içeren bazı turunçgillerin ve turşunun diş aşındırması sorunlarını beraberinde getirmektedir. Greyfurt ve limon gibi yüksek asit içeren gıdalar, diş sağlığına doğrudan zarar vermektedir. Yine aynı şekilde asitten zengin turşu gibi gıdalar da diş aşındırma sürecini hızlandırmakta, aşırı tüketilmesi halinde diş problemlerine yol açabilmektedir. Söz konusu zararlara karşı belirli periyotlarda diş hekimine başvurulmalı, diş ve ağız sağlığı kontrolleri ihmal edilmemelidir.”

Soru: Katkı maddesi olan gıdalar dişlere ciddi zarar veriyor mu?

Kışlaoğlu: “Fast food ve konserve gıdalarda sıkça kullanılan renklendiriciler, aroma arttırıcılar, tatlandırıcılar ve anti-mikrobik katkı maddeleri dişlere önemli ölçüde zarar veriyor.

Fast food tarzı beslenmede sıkça karşımıza çıkan katkı maddelerinin, dişin doğal yapısında önemli bozukluklara neden oluyor.

Hazır pudinglerde, konserve gıdalarda, toz krema ve çorbalarda, soslarda, sakız ve şekerlerde, mayonez ve ketçaplarda, jölelerde kullanılan katkı maddeleri diş minesine zarar vermekte, tüm vücudu olduğu gibi diş sağlığını da doğrudan etkilemektedir.

Enerji verme özelliği olan içecekler ve meyve sularının içinde yer alan şeker miktarı da dişlerde çürüklere neden olmaktadır.”

Soru: Tamamen yasaklamak mı gerekiyor?

Kışlaoğlu: Çocukların vazgeçemediği abur cuburlar ve meyve suları, dişlerin en önemli düşmanları arasında yer alıyor. Çünkü abur cuburlar ve meyve sularının asidik yapısı dişleri aşındırarak çürüklere ve diş kayıplarına yol açıyor.

Özellikle yaz ayları ve tatilin gelmesiyle birlikte abur cubur ve hazır gıdalar konusunda taviz veren aileler, çocuklarının dişleri için büyük bir yanlış yapıyor.

Bu dönemde yapılması gereken tamamen hazır gıda tüketimi kesilmese de azaltılmasıdır. Ayrıca şeker, cips, asitli içecek vb. ürünler tüketildikten sonra çocukların dişleri mutlaka fırçalanmalı, ağızdaki asidik yapıyı yok etmek için bir bardak su içilmelidir.”