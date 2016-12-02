Çocuklar ‘Çocuk Gelinlere Hayır’ dedi

İZMİR’in Çeşme İlçesi’nde, ünlü modacı Emine Yıldırım’ın ‘Çiğ Tanesi’ adını verdiği gelinlik koleksiyonunun tanıtıldığı defilede siyah gelinlik giyerek podyuma çıkan çocuklar ‘Çocuk gelinlere hayır’ diyerek toplumsal yara haline gelen sorunu dikkat çekti.

Gelinlik markasının önde gelen tasarımcılarından Emine Yıldırım, ‘Çiğ Tanesi’ adını verdiği 2017 gelinlik koleksiyonunu, Çeşme Sheraton Otel’de düzenlenen defilede tanıttı. Organizasyon ve koreografisini Öner Evez’in üstlendiği, ‘Çiğ Tanesi’ koleksiyonunu aralarında Çağla Şikel’in de yer aldığı modellerin sergilediği defileyi çok sayıda moda sever izledi. Defilenin final bölümü ise siyah gelinlik giyen çocukların, “Oynamak İstiyorum, Okumak İstiyorum”, “Ben Daha Çocuğum”, “Çocuk Gelinlere Hayır” yazılı pankartlarla podyumda yürümeleri geceye katılanlardan büyük alkış aldı. Modacı Emine Yıldırım ve ünlü manken Çağla Şikel’de siyah gelinlik giymiş çocuklarla birlikte podyumda yürüyerek, çocukların ‘Çocuk gelinlere hayır’ eylemine destek verdi.

“ÇOCUKLAR MASUMİYETİN VE SAFLIĞIN SİMGESİ”

Defilenin ardından açıklama yapan ünlü modacı Emine Yıldırım, ‘Çiğ Tanesi’ koleksiyonunu hazırlarken doğadan ilham aldığını belirterek, çiğ tanelerinin doğanın inanılmaz mucizelerinden biri olduğunu, tüm dokunuşlarında duygusal bir tat ve saflık barındırdığını ifade etti. Koleksiyonda bulunan tüm parçaların bu duygu ve düşüncelerle tasarlanarak hayat bulduğu belirten Yıldırım, “Çocuklar masumiyetin ve saflığın simgesi. 2017 gelinlik koleksiyonumu hazırlarken, doğanın mucizesi ‘Çiğ Tanesi’ ile çocukların benzer masumiyet ve saflıkları bana ilham verdi. Aileler çocuklarına sahip çıksın. Onlar küçük yaşlarda evlerde ‘eş’ değil, sokaklarda oynayan çocuklar olsunlar” dedi.

“BEN DE CİĞERİ YANAN KİŞİLERDENİM”

Ünlü manken Çağla Şikel ise Adana Aladağ’da öğrenci yurdunda çıkan yangın faciasına değinerek, “Bu olayda ben de ciğeri yanan kişilerdenim. Öncelikle Adana’da hayatını kaybeden çocukların ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Çocuklar hep yaşasın, çocuklar hep gülsün istiyorum. Bu ülkede yaşayan bir çok insan gibi ben de çocukların evlendirilmesine karşıyım. Daha ergenliğini tamamlamamış kızlarımızın töreler veya ekonomik koşullar gereği evlendirilmelerine ve çocukluklarını yaşayamamalarına her zaman tepkimi göstereceğim. Bu akşam Emel Yıldırım’ın defilesinde de bu konuya dikkat çekmek için podyuma çıktım. Bu yüzden bu defilenin benim için anlamı çok büyük” diye konuştu.

“ELBİSELERİN RUHUNU İNSANLARA YANSITARAK HEYECANLANDIRMAYI SEVİYORUM”

Kayınvalidesini kaybettikten sonra kendisi için Çeşme’nin güzelliğini kaybettiğini söyleyen Şikel, “Kayınvalidemi Çeşme’de defnettikten sonra Çeşme benim için önemli bir tatil beldesi olmaktan maalesef çıktı. Biz yazları bütün vaktimizi Çeşme’de beraber geçiriyorduk. Çeşme’de çok anılarımız var. O nedenle artık Çeşme’de tatil yapmayı tercih etmiyorum. Artık Çeşme’ye sadece iş için geliyorum. Bugün de Emine Yıldırım gelinlik koleksiyonu için Çeşme’ye geldim. Çok uzun zamandır gelinlik giymiyordum. O yüzden heyecanlıyım. Gelinlik ruhu başka bir şey. Modacılarımızın yaptığı kıyafetlerin ruhundan çok daha farklı. Elbiselerin ruhunu insanlara yansıtarak heyecanlandırmayı seviyorum” dedi.

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