Bilkent Center, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı özel bir etkinlikle kutluyor. 7’den 70’e herkesi kendisine hayran bırakan çizgi film kahramanı sevimli Snoopy, 22-23 Nisan’da Bilkent Center’ın minik ziyaretçileri ile buluşacak.

İnteraktif şov şeklindeki bu buluşma için Bilkent Center’da özel bir alan hazırlandı. Alana girenlere ekranlardaki görüntüyü görebilmeleri için özel filtreli cama sahip gözlükler verilecek. Pilot şapkaları da dağıtıldıktan sonra Snoopy’in maceralarıyla dolu simülasyon başlamış olacak. Simülasyonda kıyafetlerini de film kahramanı gibi görebilecek ziyaretçiler, eşsiz bir uçuş deneyimi yaşayabilecek. Ardından sahneye çıkacak Snoppy ile dans edecek çocuklar, düzenlenecek yarışmalar ile Bilkent Center içerisindeki mağazalardan hediyeler kazanacak.

Eğlence ve macera tutkunları Snoopy’nin Bilkent Center ziyaretini dört gözle bekliyor.

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