SÖMESTR tatilinin sona ermesiyle birlikte okula dönüş konusunda sıkıntı yaşayan çocuklar için ailelerin birlikte aktivite planlamaları gerektiğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı Başkanı Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, “Okul malzemelerini birlikte almak, ders kitaplarını beraber kaplamak, çantasını kendisinin hazırlaması çocuğun okula dönüş motivasyonunu arttırıcı etkiye sahip olacaktır” dedi.

Öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl tatili okula göre ayarlanmış ev düzenini de değiştirdi.Tatil boyunca esneyen kurallar, uzaklaşılan sorumluluklar çocuklara keyifli ve rahat günler yaşatmış olsa da okula dönüş sürecinde onlara bazı uyum sorunları yaratabiliyor. Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı Başkanı Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, sömestr tatili sonrası okula uyum sağlama konusunda değerlendirmelerde bulunarak çeşitli önerilerde bulundu. Velilerin okulun ilk günü çocuklarını okula kendilerinin bırakmalarının duygusal açıdan çocuğa destek olacağını ifade eden Dila Özçelik, “Okulun ilk haftasının çocuğun üzerinde yarattığı kaygıyı aşabilmek adına okul sonrasında onlar için planlanmış aktiviteler hem çocukların okul kaygısını azaltacak hem de uyum sürecini kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

UYKU SAATİNİ DÜZENLEYİN OKULA BİRLİKTE HAZIRLIK YAPIN

Okula dönüş konusunda sıkıntı yaşayan çocuklar için ailelerin birlikte aktivite belirlemesi gerektiğini söyleyen Uzman Klinik Psikolog Özçelik, şu önerilerde bulundu:

“Aileler, çocukların okul içi ve okul dışı aktivitelerini çocuklarla birlikte planlayabilirler. Bununla beraber çocuğun okul malzemelerini birlikte almak, ders kitaplarını beraber kaplamak, çocuğun çantasını kendisinin hazırlaması onun okula dönüş motivasyonunu arttırıcı etkiye sahip olacaktır. Ayrıca, tatille birlikte esnemiş olan uyku saatleri çocukların sabah kalkışlarını zorlaştırabilir. Bunu aşabilmek adına birkaç gün önceden çocuğun akşam yatış saatlerini yavaş yavaş okula göre ayarlamak faydalı olacaktır. Bununla birlikte çocuğa erken yatması için baskı yapmak yersizdir; çocuk tatilden sonraki ilk gün okulda yorulacağı için akşam daha erken yatacak ve ikinci gün itibariyle uyku saatleri kendiliğinden normale dönmeye başlayacaktır.”

AİLE BASKI YAPMAK YERİNE EMPATİ KURMALI

Ailelerin okul kaygısı yaşayan çocuğa özellikle ilk hafta baskı yapmamaları gerektiğini ifade eden Özçelik, “Veliler çocuklara ‘bu dönem senden daha iyi notlar bekliyorum’ ya da ‘karnenin hepsi 5 olursa sana oyuncak alacağım’ gibi sevgiyi bir başarı koşuluna bağlayan cümleler kurmaktan kaçınmalıdır. Çocuğa başarılı olsun ya da olmasın her koşulda onun yanında olduğunu hissettirmek ve onu sevdiğini göstermek çocukların okul hayatındaki kaygılarını gidermeye dayalı önemli bir adım olacaktır. Çocuğun gerek duyması durumunda okul günlerine dair planlamaları çocukla birlikte yapmak ise ona her daim destek olduğunuzu hissettirecek ve stresini azaltacaktır” şeklinde konuştu.

Çocuğun kendi kararlarını vermesinin önemine de değinen Özçelik, bu durumun çocuk üzerindeki etkilerini şöyle sıraladı:

“Bazı çocukların fazla rahat davranmasının en temel sebeplerinden biri, ailelerin onlara sorumluluk vermek yerine her şeyi kendilerinin yapmasıdır. Ailenin, çocuğa karşı aşırı şefkatli olması çocuğun işe başlama ve işi tamamlayabilme özelliklerini yavaş yavaş yok etmektedir. Bu noktada ailelere düşen görevler çocuğa neyi, nasıl ve ne zaman yapması gerektiğini açıklamak, çocuğun aşırı derecede üzerine düşmemek, çocuğa gelişimsel özelliklerine uygun sorumluluklar vermek, çocuğun zaman zaman kendi kararlarını vermesine destek olmak, ona yer yer hata yapabileceğini ancak bu şekilde deneyim elde edebileceğini hatırlatmak, yerine getirdiği sorumluluklarını onaylamak ve çocuklarına verdikleri sözleri tutarak onlara iyi birer rol model olmak şeklinde sıralanabilir.”