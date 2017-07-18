Çocuklarla yola çıkmanın, tatil yapmanın stres ve endişe verici olabileceğini belirten Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Özlen Kaya Çardak, çocuklarla tatil yaparken yaş grubuna göre dikkat edilecek şeylerin değiştiğini belirtti.

“10 GÜNDEN DAHA UZUN SÜREN TATİL ENDİŞE VERİCİ OLABİLİR”

0-2 yaş dönemi çocuklarda 10 günden daha uzun tatillerin, çocuk için endişe verici olduğunu belirten Dr. Çardak şunları söyledi:

“0-2 yaş dönemi bir çocuğunuz varsa ve 10 günden uzun bir tatil planı yapılıyorsa ev rutinlerinin; yani her zaman alıştığı düzenin dışına çıkmak çocuklara endişe verebilir. 0-2 yaş arası çocuklu tatillerin genelde 5-7 gün sürmesi idealdir. Daha büyük yaşlarda oyun çocuğu dönemi 3-6 yaş çocuklar ise daha uzun evlerinden ayrı kalmayı tolere edebilir.

Ergenlik dönemindeki çocukların ise zaten aile ile değil arkadaşlarıyla birlikte tatil yapmaktan daha çok keyif aldıkları bir gerçektir, ergenlik yaş grubu çocuğunuz eğer anne babasıyla tatile gelmek istemiyorsa çok da ısrarcı olunmamalıdır.Anne ve baba çocuktan ayrı tatil planı yapıyorsa çocuklarının yaşları kadar ayrı gece onlardan uzak olduklarında çok ciddi sorun çıkmaz. Kısacası 1 yaş çocuğunuz sizden ayrı 1 gün; 2 yaş çocuğu da 2 gün geçirebilir. Ama daha uzun süre anne babadan ayrı kalmak küçük çocuklarda huzursuzluk yapabilir.”

“PAMUKLU GİYSİLER ÖNCELİKLE TERCİH EDİLMELİ”

Çocukların çantası hazırlanırken pamuklu giysilerin öncelikle tercih edilmesi gerektiğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

“Kısa kollu kıyafetlerin yanı sıra uzun kollu olanlar da birkaç tane alınmalı. Gündelik ayakkabıların yanında kumda ayaklarının yanmaması için ya da Islak zeminde kaymayan, su geçirmeyen sandaletler alınabilir. Güneş ve rüzgardan korunmak için geniş kenarlı şapkalar, güneş gözlükleri bavula eklenebilir. Denize girdikten sonra değiştirilmesi için birkaç tane mayo mutlaka olmalıdır. Şampuan, sabun, nemlendirici yağ gibi özel bakım eşyaları unutulmamalıdır. Yataklar arası mesafe varsa evde kullanılan telsiz alınabilir. Sevdiği, vakit geçirebileceği oyuncaklar, kitaplarbu çantada yer alabilir. Sinek olabilme ihtimaline karşı cibinlik, sinek önleyici likit ya da tabletler götürülebilir.Mutlaka gerekli olacak bu eşyaların yanı sıra önlem olarak da ateş ölçer, gazlı bez, yara bandı, doktor tavsiyesi ile kullanılan ilaçlar, şuruplar, pişik ve alerji kremleri alınabilir.”

“UÇAKTA BEBEKLER EMZİRİLMELİ”

Uçakla yapılacak seyahatlerde çocuğu kalkış ve iniş sırasında emzirmenin kulak basıncını dengelemeye yardımcı olacağını sözlerine ekleyen Dr. Özlen Kaya Çardak uçak ve araba yolculuklarında dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle açıkladı:

“Vaktinde doğan prematüre olmayan ve sağlıklı bebekler 3 haftalık olduktan sonra uçakla seyahat edebilir. Uçakta iniş ve kalkışlarda kulak basıncının dengelenmesi için yutkunma hareketi yapılmalıdır. Bebeklerin yutkunma yapabilmesi için uçağın iniş ve kalkışında annesini emmesi tavsiye edilir. 4 yaş üstü gibi daha büyük çocuklar ise sakız çiğneyebilir. Sakız çiğnemek de benzer bir etki ile kulak basıncını dengelemektedir. Araç içi yolculuklarda da mide bulantısının daha az olması için çocukların aracın gidiş yönüne bakması tavsiye edilebilir. Ciddi araç tutması olan çocuklara yolculuk öncesi çocuk doktorunun uygun göreceği bulantı önleyiciler önerilebilir. Yola çıkmadan en az 1 saat önce de çocuklara bir şey yedirilmemesi gerekir. Çok uzun bir araç yolculuğu ise ara ara molalar vermek çocuğu rahatlatacaktır. Yola çıkış mümkünse güneşin tam tepede olduğu öğle saatlerinde değil daha serin saatlerde yapılmalıdır. Çok sıcak hava çocuğun yolculuktan kısa sürede sıkılmasına yol açabilir.Araba içindeki hava temiz, taze tutulmaya çalışılmalıdır. Serinlik yaratmak için klima direkt soğuk olarak açılmamalıdır.”

TETANOS AŞISINA DİKKAT

Yazın tetanos aşısının daha önemli olduğunun altını çizen Dr. Çardak, sözlerini şöyle noktaladı: