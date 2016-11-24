Çocuk ve cinsellik

Malum yasa tasarısı,şimdilik gündemden kaldırıldı. Bunda emeği geçen katkısı olan herkese bir anne olarak teşekkür etmek istiyorum. Bu kanundaki yanlışları vurgulayan Sümeyye Erdoğan’ın katkısını, Kadıköyde sokaklara dökülen cesur yürekli kadınlarımızı, yürekten kutluyorum!

Bu bize bir kez daha kadının gücünü küçümsememek gerektiğini gösterdi.

Ben ise sokakta daha dik yürüyebiliyorum, hiç olmazsa yanlışa dur diyebilen bir toplumun üyesi olduğumu hissedebiliyorum.

Bu çok önemli…

Başından beri söyledigim gibi yasanın detayları hiç önemli değil, önemli olan nedir biliyor musunuz? Sonuç! Yani vardığı yer…

Hep dediğim gibi seçtiğimiz yöneticilere destek verelim ama yanlış yaptıklarında da uyaralım ki onları bizim sectigimiz sizi hatırlasınlar, ne için orada olduklarını bilsinler. Çünkü böyle çoğalırız, böyle büyürüz…

Çocuklara gelince dünyada çocuklarla ilgili o kadar güzel şeyler yapılıyor ki, bizim ülkemizde de güzel şeyler yapılmasını arzu ederdim. Kısmen de olsa bazı güzel fikirler Türkiye de hayata geçirilmeye çalışılıyor ama çoğu ticari amaçlı, yani devlet eliyle yapılan çalışmalar değil.

Oysa çocuklara yatırım yapmak bir ülkenin geleceğine yatırım yapmaktan başka hiçbir şey değildir. Mutlu Çocuklar; ruh sağlığı yerinde, özgüveni gelişmiş, hayal dünyaları süslenmiş,öğrenmeye açık ve yeteneklerini sergileyebilen çocuklar yetiştirmek devletlerin en büyük hedefi olmalı.

Aslında çocuklar muhteşem! Dört yaşındaki bir çocuğun, bir tıp öğrencisinden daha çok vücudumuzu, organları ve işlevlerini anlatması herkesi hayran bırakabiliyor. Yine dört yaşındaki küçük rus kızının, yedi tane yabancı dili ana dil seviyesinde konuşabilmesi hayranlık ve sevgi ile izlenebiliyor…

Cinsiyet ayırımına maruz kalmadan yetiştirilen çocukların daha verimli olduğu defalarca tespit edilmiş… Hatta BBC’nin “100 kadın” Projesi kapsamında küçüklere meşhur “Cindrella” hikayesini yeniden yazdırtmışlar. Bakın sonuç ne çıkmış? Çocuklar ilk iş Sindrella’nın ayakkabısını spor ayakkabı ile değiştirmişler ve ayakkabı kızın ayağına olduktan sonra ki kısımda ise, mutlu son şöyle olmuş: Pren SİNDİRELLA ya evlilik değil, arkadaşlık teklif etmiş ve sonsuza dek çok iyi iki arkadaş olarak yaşamışlar…

Buradan da ne çıkartıyoruz? Küçük yaştaki çocuklara cinsel ayırımcılıktan öte, eşitlik ve arkadaşlık algısı yerleştirmek daha doğru. Küçük yaştaki çocuklara evlilik yerine arkadaş olmak ve oyun oynamak öğretilmeli. Dediğim gibi çocuklar muhteşem! Onlara doğru şeyler verirsek, karşılığını alırız.

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