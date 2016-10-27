‘Çocuk Romatoloji Haftası’ ‘İyilik Ağacı’ oyunu ile kutlandı

Bu yıl ilk kez tüm dünyada ilan edilen ‘Çocuk Romatoloji Haftası’ farklı etkinliklere sahne oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Kliniği’nde tedavileri devam eden çocuk hastaları için ‘İyilik Ağacı’ adlı müzikli oyun sergilendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle sahnelenen Uygur Çocuk Tiyatrosu’nun ‘İyilik Ağacı’ adlı eser sahnelenirken çocukları yalnız bırakmayanlar arasında ünlü isimlerden Yağmur Tanrısevsin annesi ile, Nilay Cafer yeğeniyle, Seçkin Piriler iki oğlu ile katıldı. Ayrıca Elif Ece Uzun, Aslıhan Güner – Mert Kılıç, Esra İnceefe ile oğlu ve Taner Rumeli de çocukları yalnız bırakmadı.

TOPAL ÇİFTİ KORUYUCU ABİ VE ABLA

Oyun öncesi fuaye alanında ünlü isimlerle biraraya gelen çocuklar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirip, sohbet etme imkanı buldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Kasapçopur oyunun ardından, “Öncelikle romatoloji hastası çocuklarımızın koruyucu abisi ve ablası olan Selda – Mehmet Topal çiftine teşekkür ederiz. Onların uzun süredir devam eden desteği, çocuklarımızın yüzlerini güldürüyor. Ayrıca, burada bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli oyuncu dostlarımıza da kocaman bir teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Prof. Dr. Kasapçopur; çocuklarda görülen FMF ve romatizmal hastalıkların miniklerin hayatlarını büyük ölçüde kısıtladığını ve onları hastaneye bağımlı hale getirdiğini, bu nedenle onların bu tip organizasyonlarla motivasyonlarının arttırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Tedavisine geç başlanan çocuklarda kalıcı sakatlıkların da meydana geldiğini belirten Prof. Kasapçopur, “Bu tiyatro organizasyonu çocuklarımıza hem moral oldu, hem de hastalık konusunda farkındalık yaratmak, erken tanının önemi açısından bize fırsat sundu” diye konuştu.

Prof. Dr. Kasapçopur, konuşmanın ardından Mehmet Topal ile birlikte katılan ünlü isimlere desteklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Oyunun Genel Sanat Yönetmeni Suha Uygur, yapımcısı Filiz Senger ile İBB Kültürel Etkinlikler Müdürü Şevket Demirkaya ve kültür merkezi müdürü Ömer Akkoyunlu’ya da teşekkür belgesi sunuldu.

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