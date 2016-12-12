Çocuk Meclisi’nde mazbata töreni

Büyükşehir Belediyesi 22. Dönem Çocuk Meclisi’ne girmeye hak kazanan 150 üye, düzenlenen törenle mazbatalarını aldılar.

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törene; Çocuk Meclisi üyelerinin yanı sıra aileleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Ergül ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Adnan Şeker de katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balcı, “Başkanımız Sayın Melih Gökçek beyin sevgi ve selamlarını sizlere iletiyorum” diye başladığı konuşmasında, Çocuk Meclisi’nin aldığı kararlar ve uygulamalarla güzel bir demokrasi geleneği oluşturduğunu söyledi. Asım Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocuk meclisi üyeliği için binlerce başvuru oldu ve çocuklar kendi aralarında yaptıkları seçimle 150 kişiyi, 22. dönem Çocuk Meclisi üyeliğine seçti.

21. dönem geride kaldı, 22. dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımız çok büyük olgunlukla en ufak meseleleri bile güzelce tartışıyorlar ve uzlaşma kültürünü kendi aralarında yaşıyorlar. Sevgili çocuklar, yaptığınız iş çok önemli. Asla küçük bir iş yaptığınızı düşünmeyin. Gündeme getirdiğiniz konular, almış olduğunuz kararlar bizler için çok büyük anlamlar ifade ediyor.”

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Ayşe Dila Karakaya da 20 ve 21. dönemlerde de başkanlık yaptığını hatırlatarak, “Çocuk Meclisi’ni kurarak çocukların varlığını önemseyen, söz sahibi olmamız amacıyla biz çocuklara bu imkanı veren saygıdeğer belediye başkanımız Sayın Melih Gökçek ve emek veren tüm büyüklerime, geçmişte meclis çalışmalarını yürüten arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Karakaya, “Görevimizi severek yapıyoruz. Bu onurlu görevi en iyi şekilde yapmak için çaba göstereceğime söz veriyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 150 meclis üyesi mazbatalarını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Ergül’den aldılar.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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