Büyükşehir Belediyesi 22. Dönem Çocuk Meclisi Üyeleri, “UNESCO Dünya Mirası” seminerine katılarak, Dünya Mirası Gezginleri Derneği Başkanı Atilla Ege ile görüştüler.

Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO Türkiye Ofisi’nde gerçekleşen seminerde, Ege, çocuklara, kültürel ve doğal mirasları, adaylık süreçlerini ve değerlendirme kriterlerini anlattı. Ege, “Sizler bu bilince bu yaşlardan ulaşmış yeni nesiller olarak, geleceğin dünya mirası koruyucuları olacaksınız” dedi.

Çocuklar, dünya üzerinde toplam 190 ülkeden 160’ını ziyaret eden, buralardaki toplam 1052 dünya mirasının 829’ünü görerek dünya birinciliğini elinde bulunduran Atilla Ege’den, birbirinden ilginç ve değerli bilgiler öğrendiler.

Seminer sonunda, “Patrımonıto Genç Dünya Mirası Koruyucuları” sertifikalarını alan ve bu görevi en iyi şekilde yapacaklarının sözünü veren çocuklara, günün anısına çeşitli armağanlar verildi.

Çocuk Meclisi üyeleri de Ege’ye, kendisi gibi seyyah olan eşi Nihal Ege ve bu buluşmayı sağlayan UNESCO Uzmanı Şule Ürün’e, Büyükşehir Belediyesi’nin yayınlarının yer aldığı Çocuk Meclisi çantalarından armağan etti.

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