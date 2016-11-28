Çocuk Meclisi, Karakaya ile “Yola Devam” dedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 22. Dönem Başkan ve Yönetim Kurulu belli oldu.

Çocuk Meclisi’ne 2 dönemdir başkanlık yapan Ayşe Dila Karakaya, adaylar arasındaki kıyasıya rekabetin ardından, tekrar başkan seçildi.

21 yılı geride bırakan Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nde geçen hafta gerçekleşen 150 Meclis üyesi seçimlerinin ardından, Başkan ve Yönetim Kurulu seçimi heyecanı yaşandı.

İki turlu yapılan seçimlerde yaşanan kıyasıya rekabetin ardından, bugün yapılan seçimlerde, Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi.

Daha sonra aldıkları oya göre, 2 dönemdir Çocuk Meclisi’ne başkanlık yapan Karakaya bu göreve üçüncü kez seçilirken; Merve Erdoğan, Ceren Hızlı, Gül Sema Yoğun başkan yardımcısı olarak; Yunus İnci ile Rabia Zeynep Akpınar da katip üye olarak belirlendi.

Komisyon tercihlerini de yaptıkları toplantının sonunda tüm üyeler ve yeni başkanlık divanı üyeleri birbirlerini tebrik ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.

Başkan, Yönetim Kurulu ve Çocuk Meclisi üyeleri, 10 Aralık Cumartesi günü yapılacak törenle mazbatalarını alacak. Çocuklar, daha sonra, 22. Dönem Meclisi çalışmalarına ve komisyon toplantılarına başlayacak.

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