Çocuk mahkumlar ücretsiz mektuplaşacak

Cezaevlerinde bulunan 2 bin 500 çocuk tutuklu ve hükümlünün, başta anne ve babalarına olmak üzere, yazdıkları mektupları ücretsiz göndermesine ilişkin uygulama başladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla hapishanelerde bulunan 2 bin 500’e yakın tutuklu ve hükümlü çocuğun mektuplarının ücretsiz gönderilmesi amacıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Kızılay arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, cezaevlerindeki çocuk mahkumların yazdıkları mektupların gönderilmesinde ödedikleri pul masraflarının Türk Kızılayı tarafından karşılanması kararlaştırıldı.

KIZILAY PULLARI CEZAEVİ YÖNETİMLERİNE TESLİM ETTİ

Protokol gereğince Türk Kızılayı, çocukların ücretsiz mektuplaşmasını sağlamak için gerekli posta pullarını satın alarak, cezaevi yönetimlerine teslim etti. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü çocukların anne ve babalarına yazdıkları mektuplar başta olmak üzere duygu, düşünce ve önerilerini iletmek için yazacakları mektupları ücret ödemeden karşı tarafa ulaştırmalarına imkan sağlandı.

Ücretsiz mektup uygulaması ile cezaevlerindeki çocukların hem aileleri ile iletişimi arttırılarak topluma kazandırılması hem de önerilerini resmi makamlara ulaştırmalarının yolunun kolaylaştırılmış olduğu belirtildi.

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