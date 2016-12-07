Çocuğunuzun olmama sebebi tiroit hormonlarınız olabilir!

Çarpıntı, sinirlilik, iştahsızlık veya kilo artışı, yorgunluk, üşüme gibi birçok belirtisi olan tiroit hastalıkları erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülür.

Tiroit bezinin az çalışması başta kısırlık olmak üzere vücutta pek çok olumsuz etkiye neden olabilir. Gebelik öncesi özellikle de anne adayının geçmişinde düşük hikayesi varsa mutlaka tiroit fonksiyon testleri yapılmalıdır.

Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, tiroit hastalıkları hakkında bilgi verdi: “Guatr, tiroit bezinin fazla büyümesi durumunda oluşan bir hastalıktır. Bu durum iyot alımı eksikliğinde oluşabilmekte ve iyotlu tuz kullanımında normale dönebilmektedir.

Bu hastalık ortaya çıktığında iyot desteği ile normale dönüş sağlanabilmektedir. Bu arada sadece iyot eksikliğine bağlı olmayan guatr durumları da söz konusudur. Tiroit bezinde oluşabilecek kitleler veya çeşitli sebepler ile tiroit bezinin büyümesi guatra sebep olabilir.

Hipotiroidi yani tiroitlerin az çalışması; otoimmun yani vücudun iç dinamiklerinden kaynaklı olarak tiroit bezinin zarar görmesidir. Bu sebeple bezin zarar görmesi; çalışma kapasitesini düşürür ve az çalışmasına sebep olur. Otoimmun sebepler vücudun kendi dokularına karşı yabancılaşması ve bağışıklık sisteminin tiroit bezini yok etmeye çalışmasıdır. İltihaplanmaya sebep olabilir ve Hashimoto tiroidit oluşur. Genellikle ilerleyen yaşlarda görülmektedir.”

ANNE KARNINDAKİ BEBEĞİ DE ETKİLER!

Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, tiroit hastalıklarının gebeliğe engel olup olmadığını şu sözlerle anlattı: “Tek başına tiroit hastalığı gebeliğe engel olur denemez fakat herhangi bir kısırlık sebebi mevcut ise tiroit bu durumda gebeliğe olumsuz etki edebilir.

Hipotiroidi; genç kızlığa geçiş, hamilelik ve menopoz dönemleri gibi kadınların hormonal dengesinin bozuk olduğu zamanlarda aktif hale gelebilmekte ve hızlı ilerleyebilmektedir. Bu durum birçok organın çalışmasını etkilediği gibi rahim ve yumurtalıkları da olumsuz etkileyebilmektedir.

Hipotiroidi olan kadınlarda gebelik zor gerçekleşmektedir. Gebe kalındığı durumlarda düşük ihtimali de artmaktadır. Tiroit hormonu eksikliği anne karnındaki bebeğin zeka ve fiziki gelişimini de olumsuz etkilemektedir. Gerekli hormon tedavisi başlanarak tiroit problemini çözmek mümkündür ve gebeliğe engel olmaktan çıkarılmaktadır.”

HORMON TEDAVİSİYLE DÜŞÜK RİSKİ ORTADAN KALDIRILIR

Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, tiroit hastalıklarının düşüğe neden olup olmadığını şöyle anlatıyor: “Sorunlu gebeliklerde veya kısırlık tedavisi gören kişilerde düşüklerin sebebi olarak değerlendirilebilir.

Bu durumda hormon tedavisi planlayarak vücuda olan olumsuz etkileri ve tiroide bağlı düşük yapma riski ortadan kaldırılır. İnfertilite tedavisi gören hastaların tiroit testlerine bakmak ve gerekiyor ise tedavi başlanarak kontrol altına almak infertilite tedavisinin sonucuna olumlu katkı sağlar.

Normal şartlar altında gebelik düşünen kadınların hormonlarına bakılıp, tiroit problemi olup olmadığı değerlendirilmeli ve tedavi sırasında vücudun diğer organlarına da olumsuz bir etki yapması engellenmelidir.”

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