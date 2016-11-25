Çocuğunuza güvenin ve değer verin

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Çocuk Hakları Haftası’ kapsamında düzenlediği ‘Ailede İletişim’ konulu seminere katılan Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, ebeveynlerden çocuklarına her zaman güvenmelerini ve değer vermesi isteyerek, “Çocuğu gerçek anlamda adam yerine koymadan adam olmasını beklemeyin” dedi.

İletişim psikolojisi uzmanı Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve Sosyolog -Yazar Polat Doğru’nun konuşmacı olarak katıldığı ‘Ailede İletişim’ konulu söyleşi AKM Aspendos Salonu’nda gerçekleşti. Söyleşide aile içinde yaşanan iletişim sorunları ve çocukların yetişmesinde ailenin önemi anlatıldı. Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği seminere Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel eşi Ebru Türel ve oğlu Akant ile katıldı.

ÇOCUĞUNUZU ADAM YERİNE KOYUN

Ebeveynlere aile içi iletişimle ilgili önerilerde bulunan İletişim Psikolojisi Uzmanı Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, şunları kaydetti:

“Ailenizde eşiniz ve çocuklarınızla empati yapmak en önemlisidir. Çocuğunuza güvenirseniz güvenilir bir insan olur. Eğer çocuğunuza değer verirseniz, kendisine değer veren insanları sever. Çocuğunuzun sizinle paylaşmak istediği, onun için çok önemli olan duyguları, olayları size anlatmasına, paylaşmasına izin verin. Çocuğunuzla iletişim kurun ve onu dinleyin, ani tepkiler vermeyin. Bizler toplum olarak, çocuğu gerçek anlamda adam yerine koymadan adam olmasını bekleriz. Çocuğunuzu adam yerine koyun.”

ÇOCUKLARINIZA ZAMAN AYIRIN İLGİLENİN

Seminerde hem kendi çocuğu ile olan hem de günümüz anne babalarının çocuklarıyla iletişimlerinden örnekler veren Polat Doğru ise “Sevgi, aile arasında en önemli bağdır. Sevdiğiniz şeye saygınız olacak ve seviyorsanız söyleyeceksiniz. Ailede çocuklara ayırdığınız zaman çok önemlidir. Çocuklarınızın neye ihtiyacı olduğunu anne baba olarak çok iyi bileceksiniz. Çocuklar en çok anne ve babasına güvenir. Onlara nasıl yaklaşırsanız, onlardan da öyle tepki alırsınız. Benim oğlumun bir sorunu olduğunda benimle bir arkadaş gibi paylaşır ve ona en doğruyu en güzel şekilde anlatmaya çalışırım” dedi.

Söyleşi sonunda Başkan Türel, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve Sosyolog -Yazar Polat Doğru’na çiçek vererek, teşekkür etti. (DHA)

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