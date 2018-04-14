15 Nisan Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesi Günü kapsaminda, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafindan basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler, okul çağı çocuklarının yılda ortalama olarak 4-6 santimetre uzaması gerektiğine dikkat çekti ve çocuğun boy kısalığı, yaşıtlarından ve anne babanın boy ortalamasına göre kısa olması durumunda büyüme geriliğinden şüphelenebileceğini açıkladı. Prof. Dr. Darendeliler ayrıca eğer çocuklar 2 sene üst üste aynı kıyafeti giyebiliyorsa büyüme geriliği olabileceğine dikkat çekti.

“TÜRKİYE’DE BOY KISALIĞI YÜZDE 3 ORANINDA GÖRÜLÜYOR”

Genetik yapı, beslenme, psikoloji, hormonlar, kemik ve tüm organ sistemlerinin büyümeyi etkilediğine dikkat çekti ve “Büyüme geriliği kendisini boy kısalığı ya da büyümede duraklama olarak kendisini gösterebilir.

Toplumda yaşıtlarındaki diğer çocukların en kısasından daha kısa ise bir çocuk ya da 1 sene içinde büyümesinde bir yavaşlama söz konusu ise bu mutlaka tetkike muhtaçtır. Türkiye’de boy kısalığı son araştırmaya göre çocuklarda yüzde 3 oranında görülüyor” dedi.

“BÜYÜME GERİLİĞİNİN ALTINDA BAŞKA BİR HASTALIK YATIYOR OLABİLİR”

Boy kısalığının ya da büyüme geriliğinin nedeninin altta yatan bir hastalık olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Darendeliler, çocukların belirli aralıklarla izlenebileceğini belirtti ve ailelerin nelere dikkat etmesi gerektiğine dair şunları söyledi: “Özellikle okula başlarken yaşıtları ile karşılaştırarak fark edilebilir. Okulda boyu nedeni ile hep ön sıralarda oturuyorsa olabilir. 2 yıl üst üste aynı kıyafeti giyebiliyorsa bunlar aileleri yönlendirebilir. Ama daha iyisi çocukların belirli aralıklarla büyüme açısından izlenmesi.”

“BÜYÜME İÇİN DE SPOR ÇOK ÖNEMLİ”

Büyüme hormonunun eksikliğinin çeşitli nedenleri olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Darendelliler “Büyüme hormonu eksikliği doğumsal olabilir, genetik olabilir ya da sonradan gelişebilir. Sonradan gelişenlerinin de büyük bir kısmının nedeni bilinmiyor ama beyin tümörü, kafa travması gibi nedenlerle olabilir. Büyüme için spor çok önemli. Akciğerlerin gelişimi için önemli olduğu kadar kemikler için de çok önemli” dedi.

“TÜRK KADININ BOYU 163,5 SANTİMETRE, TÜRK ERKEĞİNİN BOYU 176,5 SANTİMETRE”

Türkiye’deki çocuklar için hazırlanan büyüme eğrileri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Darendeliler, “İlk olarak bu çalışma 1970 yılında yapıldı. O zaman belirlenen rakamlara göre Türk kadınının ortalama boyu 160 santimetre, Türk erkeğinin boyu da 173 santimetreydi. 1990’lı yıllarda yaptığımız çalışmalarda ise bu ortalama 3,5 santimetre artış gösterdi. Yani erişkin kadın ortalama boyu 163,5 santimetre, erişkin erkek ortalama boyu ise 176,5 santimetre oldu. Bu dmektir ki çevresel koşulların düzelmesi ile ortalama boy düzeldi” dedi.