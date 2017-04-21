Çoban Fuarı 18-21 Mayıs'ta Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde

TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı’nın tüm dünyaya örnek olmasını dilediklerini söyledi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, Türkiye’de ilk defa 18-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı’nın tüm dünyaya örnek olmasını dilediklerini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsoru olduğu Fuar Ankara’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

-“ÇOBAN’ ADININ GEÇMESİ MUTLULUK VERİCİ”-

Fuarın adında “çoban” geçmesinin mutluluk verici olduğunu dile getiren Çelik, “Bu fuarımızın tüm dünyaya örnek olması ve dünyada ilk 5 fuar arasına girmesi beklentisindeyiz. Ülkemiz, bu konuda zengin olsun isteriz.

Fuara destek veren çok değerli insanlar, çok değerli kurumlar var. Küçükbaş hayvancılık da bu fuarda çok önemli bir yerde. ‘Çoban’ adının geçmesi de ayrı bir mutluluk verici” ifadelerine yer verdi.

-“ÜLKEMİZ FUARCILIKTA ÇOK GELİŞTİ”-

Çelik, şu ifadelere yer verdi:”Biz de bu fuarın bir sahibi olarak, canı gönülden destekliyoruz. ‘Çoban’ adının bir fuarda geçmesi çok önemlidir. Ben bu zamana kadar, 30’a yakın devlette bulundum ve çoğunda da fuar için bulundum.

Eskiden, 2000’li yılların başında yurtdışındaki fuarlara özenirdik, fuarları orada görürdük. Türkiye’de fuarcılık kültürü yoktu. Ama son yıllarda, ülkemiz fuar konusunda Avrupa ve dünyayla yarışır duruma geldi. Bu bizim için büyük gurur.”

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