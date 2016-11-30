Çizgi filmlere çocuk eli değdi

Altındağ Belediyesi’ne bağlı Karapürçek Piri Reis Gençlik Merkezi öğrencileri, Uluslararası Canlandırma Atölyesi’nde çizgi film dersi aldı. Avusturyalı Animasyon Yapımcısı Roland Schütz eşliğinde çizgi film yapım aşamalarını öğrenen Altındağlı çocuklar, yetenekleriyle dikkat çekti.

Gezici Çizgi Film Festivali kapsamındaki etkinliğe yaklaşık 15 çocuk katıldı. Altındağlı çocuklar, hayal dünyalarında canlandırdıkları birbirinden farklı çizgi film kahramanları çizgi filme yansıttı.

Çocuklar kendi kahramanlarını çizgi filme yansıttı

Roland Schütz, çizgi film yapım aşamalarından bahsetti. İlk aşamanın taslak çıkarma işlemi olduğunu belirten Schütz, daha sonra saniyelik bir görüntü için 12 ayrı çizime ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Schütz, ardından figürlerin çizildiğini ve bu figürleri fotoğraflayarak birleştirdiklerini söyledi.

Son aşama olarak gerekli sesleri çizim üzerine yerleştirdiklerini dile getiren Schütz, çizgi filmlerin bu şekilde yapıldığını kaydetti. Schütz, Altındağlı çocukların çok güçlü bir hayal dünyasına sahip olduğunu ifade ederek çocukların birbirinden farklı çizgi film kahramanları yarattığına dikkat çekti. Çocukların grup halinde iş yapabilme becerisine de değinen Schütz, bu çocuklar arasından yetenekli animasyon sanatçılarının çıkabileceğini vurguladı.

Kendi çizgi filmlerini kendileri yaptı

Karapürçek Piri Reis Gençlik Merkezi öğrencilerinden Damla Beyazıt, duygularını şöyle anlattı: “Kendi çizgi filmimi kendim yaptım. Bana ait bir kahramanım oldu. Çok keyif aldım. Her şeye kendim karar verdim. Beğenmediğim zaman silip tekrar yaptım. Bu derste televizyondaki çizgi filmlerin nasıl yapıldığını öğrendim. Düşüncelerimizi önce kâğıda aktardık. Sonrada sıradaki hareketi çizdik. Bunların hepsini arka arkaya getirip birleştirdik. İlk defa böyle bir eğitim aldım. Gençlik merkezinden çok memnunum.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...