“Çirkin Kral” ile buluşmaya az kaldı

Çankaya Belediyesinin yıkıp yeniden inşa ettiği Yılmaz Güney Sahnesi, sanatçının eserleriyle açılacak.

Perdelerini aralamaya sayılı günler kalan sahne, ilk olarak Yılmaz Güney’in, filmleri ve film müzikleriyle sanatseverlerle buluşacak.

Yılmaz Güney Sahnesi perdelerini aralamaya gün sayıyor. Çankaya Belediyesinin yeniden yapmak üzere yıktığı Yılmaz Güney Sahnesi’nin inşaatı hızla tamamlanıyor.

1990’lı yıllardan bu yana pek çok tiyatro, konser, panel, seminer gibi etkinliklere ev sahipliği yapan Yılmaz Güney Sahnesi, 300 kişilik kapasiteyle yeniden hizmete girmeye hazırlanıyor.

Yenilenen haliyle Ankaralı sanatseverlerle buluşacak olan Yılmaz Güney Sahnesi’nin açılış töreninde Güney’in; Baba, Umutsuzlar, Sürü, Bir Çirkin Adam, Yol, Arkadaş gibi unutulmaz eserleri perdeye yansıtılırken, ses sanatçıları da film müziklerini yorumlayacak.

Çankaya Belediyesi Maltepe Yerleşkesinde bulunan Sahne’nin, modern ve konforlu yapısında bir fuaye alanı ve kafeterya da Ankaralılara hizmet edecek.

Artan kapasitesi ve yenilenen haliyle hizmet verecek Sahne, profesyonel ve amatör çalışmalara ev sahipliği yapacak.

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