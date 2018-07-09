Ankara Yenimahalle Demetevler’de azim ve çok çalışmayla nelerin yapılabileceğinin canlı kanıtı olan Hakan Çeliktaş, çıraklık yaptığı berber dükkanının 13 yıl sonra patronu oldu.

Teknoloji ilerliyor yeni meslek alanları ortaya çıkıyor, bazı mesleklerde tarih oluyor. Ancak birkaç meslek dalı var ki onlara her zaman ihtiyacımız var. Bunlardan biride berberlik.

Berberler kimi zaman sırdaşımız, kimi zaman kendimize ayırdığımız özel bir vakit oluyor. Berberlik enteresan bir biçimde toplumumuzun duygusal bağ kurduğu bir meslek dalıdır. Her berberin yıllardır oraya gelen özel müşterileri vardır, dükkan kapanmadığı sürece de berberini asla değiştirmez. Hakan Çeliktaş da o berberlerden birisi.

ÇIRAKLIK YAPTIĞI YERİN SAHİBİ OLDU

Çeliktaş, mesleğe başladığından bugüne en çok tatil yapamadığından şikâyetçi olduğunu dile getirirken iş hayatını ve iş hayatında gördüğü sıkıntıları kısaca şöyle aktardı:

“14 yaşında çıraklığa başladım şuanda 27 yaşındayım. 4 yıl süren bir çıraklığım oldu. Şuanda da çıraklık yaptığım yerin sahibi oldum.Bir berber olarak berberlerin en büyük sıkıntısı tatil günleri ve 3 liraya 5 liraya tıraş yapan berberler. Bu konularda Berberler Odası’nın başkanının hiç bir uygulaması yok. Ben mesela tek başıma çalışıyorum, eleman sıkıntısı çekiyorum” dedi.

Çeliktaş: “Tatil günümüz olmadığı için haftanın 7 günü çalışmak zorunda kalıyoruz.İnsanların çoğu Pazar günü izinli, yani en çok işi hafta sonu yapıyoruz.Biz erkek kuaförlerininde en azından bayan kuaförleri gibi hafta içi izin gün olabilir.Pazar günü nöbetçi berber uygulaması gibi şeyler yapılabilir.

Berberlerin Pazar günü kapanması lazımsa bütün berberleri kapatabilmeliler.Berberler Derneği nasıl bir çalışma sistemi yapar bilmiyorum ama bir şekilde yaptırım uygulanmalı”

Çeliktaş söyleşimize şöyle devam etti: “Berberler Odasıbaşkanını bizim gördüğümüz yok. Sadece seçim zamanları görüyoruz. Berberlerin bir sıkıntısı var mı diyen bir merci yok. Aidat alıyorlar ama bizlere bir şey kattıkları yok.

Berberler Odası fiyat tarifesi çıkartıyor ama ben zannetmiyorum ki berberler o fiyat tarifelerini takip edebilsinler. Çünkü 3 liraya 5 liraya tıraş yapan berber çok, kimse hakkını almıyor ve meslekte el isçiliğinin değeri kalmıyor. Çırak konusunda ise insanlar çocuklarını berber yapmak istemiyor bu konuda büyük sıkıntı çekiyoruz.”

AZİMLE ÇALIŞARAK YÜKSELDİ

14 yaşında çırak olarak başladığı iş yerinde azimle yükselerek patron olan Çeliktaş o yılları ve sonrasını şöyle anlattı; “14 yaşında çırak olarak başladığım mesleğin yaklaşık 4 yılı boyunca çırak olarak çalıştım. Daha sonra tıraş etmeye başladım. Ben mesleğimi severek yapıyorum. Sevmesem 13 yıl boyunca bu sektörde çalışmazdım. Şuan da çırak olarak işe başladığım dükkanın sahibi oldum. Bundan dolayı da tabi ki bir övünç ve mutluluk duyduğumu inkar edemem.

Azimle çalıştım başardım. Fakat son yıllarda aileler çocuklarının bir meslek sahibi olmasını istemiyor ne yazık ki. Herkes çocuğum okusun diyor ve bizim gibi mesleklerde çırak açığına neden oluyor. Eğitimin 12 yıl zorunlu hale gelmesi bizim ki gibi el işçiliği öğrenilmesi gereken mesleklerde açık oluşturdu.”

ODAMIZDAN ÇÖZÜM BEKLİYORUZ

Berberler Odası’nın esnafın derdine ne yazık ki derman olmadığını ifade eden Çeliktaş, “Berber Odası bizlerin derdine ne yazık ki çözüm üretemiyor. Aidat alıyorlar, fiyat tarifesi çıkartıyorlar ama bu fiyat listesine uyuluyor mu kontrol etmiyorlar. 3 liraya tıraş yapan meslektaşlarımız var. El işçiliği, emek bunların karşılığı yok.

Şimdi vatandaşta 3-5 liraya kestirmek varken neden bize 10-20 lira versin ki? Odamızın bu konuda bir yaptırımının olması lazım yoksa odanın anlamı kalmaz. Bizim bahsettiğim gibi iki sorunumuz var Pazar tatil olsun ve bu ‘ucuzcu berberler’ dediğimiz 3-5 liraya tıraş eden berberler ortadan kaldırılsın bir standart getirilsin. Bunun için üyesi olduğumuz, aidat verdiğimiz odamızın bir çözüm üretmesini bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Berber Hakan Çeliktaş sonsöz olarak “İşini sevip, gerçekten özen gösteren meslektaşlarıma hayırlı işler ve bol kazançlar dilerim.” dedi.