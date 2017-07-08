Günden güne tarihin tozlu raflarında yerini alan, maddi zorluklara rağmen işlerini devam ettirmeye çalışan bir çok meslek grubu artık çıraklarında yetişmemesinden dolayı yok olmayla karşı karşıya.

Eskiden popüler olan bir çok meslek grubu günümüzde unutulmaya yüz tutmuş durumda. Zamanında bir meslek edinsin diye aileler tarafından elektronikçilerin, bakırcıların, berberlerin ve daha bir çok meslek grubunun yanına çırak olarak verilen çocuklar artık aileler tarafından çırak verilmek istenmiyor.

Diğer acı bir durum ise çırak yetişmemesinden dolayı meslek gruplarının yok olacak aşamaya gelmiş olması. Çoğu meslek grubunda o işi yapan son ustalar kalmış durumda.

Bu durumun bir çok sebebi var ancak esnafların ortak fikri vatandaşlarda ki sırtımı devlete yaslayım anlayışı. İnsanların artık bu iş kollarını garanti olarak görmediklerini bu yüzden çocuklarını çıraklıktan yetiştirmek yerine bir şekilde devlete sokmaya çalıştıklarını söyleyen esnaflar için diğer bir sebeb ise küçük esnafın maddi olarak zor durumlara düşmesinden dolayı yanlarında birilerini çalıştıramamaları. Tüm bu nedenler çoğu geleneksel olan meslekleklerimizin yok olmayla karşı karşıya kalmasına sebebiyet veriyor.

ELEKTRONİKÇİLER

30 yıldır elektronik işiyle uğraşan Mahmut Kalyon, “Herhalde biz bu işi son yapanlarız, çırak yetişmiyor bu işe rağbet yok bizden sonra yapacakta kalmayacak. Bu tarz birçok işin tükenmek üzere olduğunu söyleyen Hasan Kalyon, “Bir buçuk iki ay çalıştıktan sonra bu ürünü ortaya çıkarabildik. Ama yeterli çalışmayı yapabileceğimiz imkân devlet açısından sağlanmıyor. Avrupa’da böyle yürümüyor işler, adam kendi garajında bir ürün çıkartıyor ve götürüp bunu devlete verip karşılığını alabiliyor ya da devlet desteğiyle bu ürünü çıkartıyor. Bizde ise işler tam tersi hem kendi imkânımızla bir ürün ortaya çıkartıyoruz hem de çıkarttığımız ürüne destek bulamıyoruz.

Artık tamamen tüketim toplumuna geçtik bundan sonra ne çırak gelir, ne de tamir işi kalır. Avrupa’nın istediği bağımlılık durumuna döndük, az önce gelen müşteri Çin’den gelen el feneri 20 TL diyor. Ben bu ürünün tamiri için malzemeyi ve işçiliği koyduğum zaman 20 TL yapıyor durum böyle olunca da adam o zaman yenisini alırım diyor. İş tamamen bozulduğu zaman kaldır at, yenisini ala dönüştü. El sanatları, bu tarz geleneksel tamir işleri de tüketim kültürüyle bitti bizler son temsilcileriyiz. “ diyerek durumun vahametinden bahsetti.

TATLICILAR

Tatlıcı esnafı da çırak yetişmediğinden şikâyetçi ve tıpkı diğer meslek gruplarında ki ustalar gibi 3 kuşakltır tatlıcılık yapan Hacı Ahmet Bey’de çırak yetişmediğinden dolayı bu işi yapan son nesil olduklarını dile getiriyor.

Hacı Ahmet Bey, “ Artık insanlar sırtımı devlete dayayım anlayışıyla yaklaşıyor. Az kazanayım ama sabit bir gelirim olsun istiyorlar. Bu yüzden artık çırak yetişmiyor son nesil biziz” dedi.

SEPETÇİLER

Sepetçilikle uğraşan Adnan Gökmen, “Babam ağaç tornacısıydı onun işinin devamı da geldi geliştirdik, çağın şartlarına uygun hale getirdik hala aynı işe devam ediyoruz tornacılık yapmıyoruz ama babamın ilk yaptığı çeyiz sandığı, tabureler, çocuk beşiği bunlara devam ediyoruz. Babam şartlar, dönem ne gerektiriyorsa onu yaptı bizde öyle yapıyoruz şartlar ne gerektiriyorsa uyum sağlamaya çalışıyoruz.

Eskiden 60 ya da 70 şehirden mal alırdık neticede yaptığımız işler el sanatı şuanda kalmadı diyebilirim. Birçok yerde el sanatı bitti şimdi Çin var Çin her şeyi yapıyor. Bu yüzden artık çırakta yetişmiyor.”

SANAYİ SEKTÖRÜ

Türkiye’nin en büyük sanayi sitelerinden olan Yıldız Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Görmez, “Kalifiye elaman sıkıntısı çekiyoruz insanların çocuklarını sanayiye göndermeyip evde oturtmalarını anlayamıyoruz.”

Görmez, “Bizden sonra arkamızdan yeni nesil gelmiyor ve bu piyasayı zor zamanlar bekliyor. Yakın zamanda yapacağımız projede meslek okulu açmayı istiyoruz ve buradan sanayiye eleman yetiştirmeyi istiyoruz.”

BERBERLER

Ankara Berberler Odası Başkan adayı Sezai Kara, “Bizim çıraklık eğitim merkezlerinde okuyan çıraklarımız var. Bunların normal eğitimini Milli Eğitim Bakanlığı veriyor pratik eğitimini biz veriyoruz. Ama sınavlarında pratik sınavlarında saç sakal tıraşı gibi bölümlere geçtiğinde bizim odadan komisyona üyeler gönderiliyor ben de çok bulundum bu komisyonlarda arada gerçek anlamda bir şeyler öğrenmiş mi bakıyoruz. Bizim adaylığımızdaki en büyük hedefimiz mesleki eğitime çok önem vereceğiz eğitim olmazsa olmaz. Ben birçok şampiyonluk ve ödül almış bir berberim ben istiyorum ki bugün bir saç kesme tekniği nedir. Son trendler nedir bunu takip edebilecek bunu meslektaşlarıma verebilecek bir başkan olsun. Çünkü şöyle düşünün ben yarın Türkiye de ki en iyi hocaları getirsem Ankara’daki meslektaşlarıma genç kardeşlerime bu eğitimleri versem. Bilinçli bir şekilde o eğitimleri alsalar daha güzel daha kaliteli berber dükkânlarına ve berberlere sahip olacağız. Artık var olan eğitim sistemi ve ailelerin bakış açılarından dolayı sektörde yeteri kadar çırak yetişmiyor. Sektörde çok büyük bir çırak ve kalfa açığı var.”

BAKIRCILAR

Geçmiş dönemlerde en iyi meslek dallarından bir olan bakırcılıkda şimdilerde unutulmaya yüz tuttu. Babadan oğula geçen bakırcılıkta son noktaya gelen ustalar yeni nesil yetişmemesinden yakındı. Son kuşak bakırcı ve kalay ustaları eleman bulmakta zorlandıkları gibi iş yapmakta da zorlandıklarını söyledi.Geçmiş dönemlerde sayıları oldukça fazla olan Samanpazarı’nda ki bakırcılar günümüzde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar kaldı. Geçmişte kuyrukların oluştuğu, işlerin yetiştirilemediği bakırcı dükkanlarında en az 6 elaman çalıştıran bakırcı ustaları günümüzde müşteri bile bulamaz oldu. Yaptıkları işin tarihe karışmasından korkan ustalar mesleklerini yaşatmak için eleman arıyor. İş olmadığı için birçok ustanın dükkânlarına kilit vurduğunu söyleyen ustalar, tek korkularının Bakırcılık sanatının bitmesi olduğunu ifade ediyor

MOBİLYACILAR VE MARANGOZLAR

Marangozluk mesleğide yok olmak üzere. Teknolojiye ve seri üretim eşyalara yenik düşen meslek erbabları birer birer dükkanlarını kapatıyor. Yapılan işlerin her aşamasında emek olan bu meslek grubunda ki ustalar devletin küçük esnafa yeteri kadar destek vermemesinden şikayetçi