Cinsel istismardan hüküm giymiş hangi hatırlı konuşmalara destek verilmektedir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin ‘cinsel istismar’ önergesine ilişkin “Bu önergeyi veren AKP’li milletvekillerinin hiç mi yüreği sızlamadı? Hiç mi elleri titremedi? Şu anda cezaevinde heyecanla mezkur önergenin yasalaşmasını bekleyen ve cinsel istismarda hüküm giymiş hangi hatırlı veya sözü geçen kokuşmalara destek verilmektedir?” dedi.

MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Bahçeli, geçtiğimiz hafta Genel Kurul’da Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşülmesi sırasında AK Partili milletvekilleri tarafından verilen ‘çocuğa cinsel istismar’ önergesini gündeme getirdi. Bahçeli, verilen önergede ‘Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16 Kasım 2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan mağdurla failin evlenmesi durumunda ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, yada cezanın infazının ertelenmesine’ ifadelerinin yer aldığını anımsatarak, şöyle konuştu:

“16 Kasım’a kadar cinsel istismarı yap sonra sıkıyı görünce evlen, bir şey olmasın bu garabetin bir tevili yoktur.

Cebir, tehdit, hile veya iradeyi sakatlayan bir başka neden olmadan cinsel istismar suçu yani taciz ve tecavüz nasıl gerçekleşecektir? Hadi gerçekleşti diyelim, medeni kanuna göre çocuk sayılan bir evladımızın aklı ve ruhu gasp edilerek istismara uğraması nasıl sıradan ve normal görülecektir? Adı üstünde çocuğun rızası olsa ne yazacak olmasa ne çıkacaktır? Bu önergeyi veren AKP’li milletvekillerinin hiç mi yüreği sızlamadı? Hiç mi elleri titremedi? Medeni kanunun 124’üncü maddesi erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez hükmünü içermektedir. Kimi aksini söylese de söz konusu önerge tecavüzcülere af vadetmektedir. Meşum önergeyle sabilere, körpe yavrulara küçük bedenlere göz koyan iğrenç yaratıklara can simidi uzatılmaktadır. Herkes vicdanını yoklasın ve şu sorunun cevabını arası: Çocuktan gelin mi olur, cinsel istismar mahkumlarından mağdur mu çıkar? Ne felakettir ki 3 bin mağdurdan bahsedilmektedir. Cinsel istismarın olduğu yerde mağdur kimdir? Şu anda cezaevinde heyecanla mezkur önergenin yasalaşmasını bekleyen ve cinsel istismarda hüküm giymiş hangi hatırlı veya sözü geçen kokuşmalara destek verilmektedir? AKP’nin vicdan ve ahlak sahibi hiçbir milletvekili bu önergeye sıcak bakmayacak, destek vermeyecektir”

“IRZ DÜŞMANLARINI AKLAMA TELAŞ VE AMACINA ENGEL OLMALIYIZ”

MHP lideri Bahçeli, TÜİK verilerine göre, son 10 yılda çocuk istismarı konusundaki dava sayısında patlama olduğunu ve 482 bin 908 kız çocuğunun evlendirildiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu: “Irz düşmanlarını aklama telaş ve amacına hep birlikte engel olmalıyız. ‘Kararımızdan dönmeyeceğiz’ diyen önerge sahiplerinden birisi olan milletvekilinin de pişmanlık duyacağını ümit ediyorum. Çocuklara kadınlara cinsel saldırıda bulunan hayatlarını karartan zalim ve ahlaksızları değil affetmek bunu işledikleri suçları temizlemek; bunların kafalarına hukukun demir yumruğunu indirmek milli ahlakın gereğidir. Çocukları gülmeyen bir milletin umutları kırılmış hayalleri kurumuştur. Çocuklarımızı soldurmayacağız, onları istismarcılara tecavüz ve şiddet faillerinin keyfine bırakmayacağız. Buradan AK Parti’ye ağrıda bulunuyorum: Ne yapıp yapıp bu önergeyi tümden geri çekin, gelin daha fazla anlamsız ve boş tartışmalarla Türkiye’yi boğmayın. İnanıyorum ki TBMM’de görev yapan her vekili çocukların hak ve hukukunu muhafaza ederek ülkemin her yavrusunu kendi yavrularından ayrı görmeyecektir. Helalzade barıştırır, haramzade karıştırır. Biz helalden yana duralım. Haramzadeleri önce Allah’a sonra millet vicdanına daha sonra da adaletin vereceği keskin karara havale edelim”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...