Ankara’da cinsel içerikli kartvizitler alınan önlemlere rağmen yollara ve kaldırımlara gelişigüzel atılmaya devam ediyor.

Ankara’nın önemli bölgelerinden olan özellikle Kızılay, Ulus, Rüzgarlı, Cebeci ve Tunalı Hilmi caddesi gibi yerlerde geçmişte atılan cinsel içerikli kartvizitler başkentlilerin tepkisini çekmiş ve yetkililer gereken önlemleri almışlardı.

Bu konu üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yapmış olduğu açıklamada ,

“Bunu yapanlara maddi ceza vermenin haricinde herhangi bir yaptırım yok. Kanunlarda bu konuda çok ciddi anlamda değişiklik yapılmasını bekliyoruz. Arzumuz o ki biz de bunun karşılığında caydırıcı olabilelim Yakalayıp da vereceğiniz para cezaları onları bu işten caydırmıyor.” dedi. Bu konuda ciddi anlamda yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Melih Gökçek, başta Kızılay ve Ulus bölgesi olmak üzere Başkent sokaklarına atılan kartvizitler hakkında vatandaşlardan çok sayıda şikayet aldıklarını”

dile getirmişti.

Şikayetler sonuç vermiş!

Yapılan şikayetler sonuç vermiş ve altı ay önce Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Emirliği ekipleri tarafınca yapılan operasyonla, cinsel içerikli kartvizit dağıtan iki kişiyi tespit ettikten sonra gözaltına almış ve çıkarılan mahkemece tutuklanmıştı.

Özellikle eskiden Ankara’nın önemli merkezlerini mesken tutan cinsel içerikli kartvizit dağıtan kişiler, bu kez de sanayi bölgelerini hedef almış durumda. İvedik ve Ostim Organize sanayi bölgelerinde yerlere atılan kartvizitler, sanayi esnafını bıktırmış durumda. Sanayi esnafı,

“Yollara atılan cinsel içerikli kartvizitler hem bizleri hem de buraya müşteri olarak gelen kişilerin kartvizitleri gördükten sonra yüzlerimizin kızarmasına neden oluyor. Çünkü biz burada ekmeğimizin peşindeyiz. Böyle kartvizitler dükkanlarımızın bulunduğu cadde, sokakta olduğu zaman müşteriler tarafından yanlış algılanıyoruz. Geçmişte yapıldığı gibi bu konu ile ilgili olarak sıkı önlemlerin alınmasını ve bu kartvizitleri dağıtan kişilerin yakalanmasını istiyoruz”

dedi.

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