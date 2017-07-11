Manisa’da, Kula Jandarma Karakolu’nda görev yapan bir er cinnet geçirerek piyade tüfeğiyle koğuşta uyuyan erlere ateş açtı. Olayda 3 asker hayatını kaybetti, 3 asker de yaralandı.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Kula Jandarma Karakolu’nda meydana geldi. Askerlik görevini yapan bir er, girdiği bunalım sonucu otomatik piyade tüfeği ile koğuş içerisinde uyuyan arkadaşlarına ateş açtı. 3 askerin öldüğü, 3 askerin de yaralandığı olayın ardından cinnet geçiren er aynı tüfekle intihar etti.

Yaralı askerler karakoldakilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralı 3 asker daha sonra Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Manisa’nın Kula İlçesi’ndeki İlçe Jandarma Komutanlığı’nda cinnet getiren er Nedim Abeş’in koğuşta uyuyan askerlerin üzerine tüfekle ateş açmasıyla şehit olan ve yaralanan askerlerin isimleri bellli oldu. Olayda şehit olan askerlerin jandarma erler Mümin Pınaroğlu, Hüseyin Tolga Hepgül, Onur Sunnioğlu, yaralananların ise Cemil Aslanhan, Kenan Dursun ve Emirhan Yaşaroğlu olduğu belirlendi.

Koğuş önünde nöbet tutarken cinnet getirip silah arkadaşlarının üzerine ateş açan, ardından dışarı çıkıp, İlçe Jandarma Komutanlığı önünde kendi başına ateş ederek yaşamına son veren erin ise Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Nedim Abeş olduğu anlaşıldı.

2’Sİ KOĞUŞTA ŞEHİT OLDU

Şehit olan askerlerden Bursa Osmangazi nüfusuna kayıtlı Mümin Pınaroğlu ile İzmir Konak nüfusuna kayıtlı Hüseyin Tolga Hepgül’ün vuruldukları anda koğuşta, İzmir Bornova nüfusuna kayıtlı Onur Sunnioğlu’nun kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi’nde şehit olduğu bildirildi. Yaralanan askerler Cemil Aslanhan, Kenan Dursun ve Emirhan Yaşaroğlu, kaldırıldıkları Kula Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Üç askerin kol, bacak ve karınlarından yaralı oldukları, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Silah arkadaşlarına ateş açan er Nedim Abeş’in daha önceden bilinen bir psikolojik bozukluğu ve sorununun olmadığı, bir anlık cinnet sırasında böyle bir şey yaptığının sanıldığı belirtildi.