Çinçin’de sıra 4’üncü etapta

Altındağ’da kentsel dönüşümün en önemli durağı olan ve geçirdiği değişimle tüm Türkiye’nin dikkatlerini üzerine çeken Çinçin bölgesinde sıra 4’üncü etaba geldi.

Daha önce 3 etapta kavgasız gürültüsüz kentsel dönüşüm projesini tamamlayan ve hak sahiplerine evlerini teslim eden Altındağ Belediyesi, 4’üncü etabın startını verdi.

Toplam 880 gecekondunun yıkıldığı 24505/1 ve 2 numaralı parsellerde, 40 bin metrekareye yakın bir alanda, modern konutlar için düğmeye basıldı.

“Bu etapta müteahhitlerle çalışıyoruz.”

Çinçin 4’üncü etapta yürütülen kentsel dönüşüm projesi hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki “Bu etapta önceki etaplardan farklı olarak TOKİ yerine müteahhitlerle çalışıyoruz. Parseller müteahhitlere ihale edildi ve çalışmalar başladı.

24505/1 parselde 2+1, 3+1 ve 4+1 toplam 276 daire ve 10 dükkan, 24505/2 parselde ise 2+1, 3+1 ve 4+1 toplam 260 daire ve 5 dükkan en kısa sürede hak sahiplerine teslim edilecek.” dedi.

Çinçin’in geçirdiği değişim hakkında bilgi veren Başkan Tiryaki, Çinçin’de 3 etaptan oluşan kentsel dönüşüm çalışması kapsamında; 1, 2 ve 3’üncü etaplarda toplam 6025 gecekondunun kavgasız gürültüsüz, hak sahipleri mağdur edilmeden yıkıldığını ve konutların hak sahiplerine teslim edildiğinin de altını çizdi.

Başkan Tiryaki “Daha önceki 3 etapta nasıl hak sahiplerinin haklarını kendi hakkımız gibi gözettiysek ve kimseyi mağdur etmediysek, bu etapta da aynısı olacak. Bizim kentsel dönüşüm çalışmalarına nasıl yaklaştığımızı, tavrımızı ve tarzımızı merak edenler, bu zamana kadar başarıyla tamamladığımız etaplardaki tanıdıklarına, eşlerine ve dostlarına sorabilirler.” dedi.

“Gerçekleştirdiğimiz her projenin Altındağ’a ve Altındağlı vatandaşlarımıza yakışır olması için çalışıyoruz.”

Başkan Tiryaki sözlerini şöyle sürdürdü:

“Altındağ insanının yaşamına kaliteyi getirebildiğimiz ölçüde kendimizi başarılı sayıyorum. Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz her projenin Altındağ’a ve Altındağlı vatandaşlarımıza yakışır olması için çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri ile Altındağ’a yeniden hayat verdiğimize inanıyorum.

Üst yapı, alt yapı ve çevre düzenlemesi ile birlikte ele alındığında bu projelerin yeni bir dönemin simgesi olduğunu düşünüyorum.

Göreve ilk başladığımızda Altındağ yeniden yapılanmazsa, buraya şehir demenin mümkün olmayacağını söylemiştik.

2004 yılından bu yana her alanda sürdürdüğümüz çalışmalarla yeniden yapılanmayı, dönüşümü, modernleşmeyi gerçekleştiriyoruz. Altındağ’ın değiştiğini, sağlıklı yapıların tek tek yükseldiğini artık tüm Türkiye görüyor.

Başkent’in kültüründen ve nimetlerinden faydalanabilmek için yaşanabilir ve modern konutlar yaparak Altındağ’ın yıllardan beri süregelen bu olumsuz imajını da değiştiriyoruz.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...