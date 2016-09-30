Çinçin’de yıkımlar sürüyor

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Böylece Altındağ Caddesi Sakalar kavşağı bölgesinde 580 kaçak yapı yıkılmış oldu. Bölgenin kentsel dönüşüm kapsamında büyük bir değişim içerisine girdiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, kararlı tutumlarından asla vazgeçmeyeceklerini belirtti. Başkan Tiryaki, yıkım çalışmalarının yasalar çerçevesinde devam edeceğinin bir kez daha altını çizdi.

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Gerçekleştirilen yıkım çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Tiryaki, şunları kaydetti:

“Bilindiği gibi Çinçin bölgesi ve civarı başta uyuşturucu olmak üzere, suç örgütlerinin yoğun olarak yaşadığı ve faaliyetlerini sürdürdüğü bir bölge… Altındağ Belediyesi’nin son yıllarda gerçekleştirdiği çalışmalarla Çinçin’in önemli bir bölümü temizlendi. Çalışmalar şu anda Altındağ Caddesi civarında sürüyor. Bölge sakinleri Altındağ Belediyesi’ne destek veriyor. Bir an önce evlerinin yıkılmasını bizden talep ediyorlar. Çünkü artık herkes daha modern hayat şartlarına kavuşmak istiyor. Altındağ Belediyesi olarak bu zamana kadar Altındağ’ın genelinde 45 binden fazla gecekonduyu kavgasız, gürültüsüz bir şekilde, kimseyi mağdur etmeden yıktık. Çinçin bölgesinde ise bu zamana kadar binlerce gecekondunun yıkımına imza attık. Yıllarca herkesin imkansız gördüğü, “asla olmaz” denileni başardık. Girilemez denilen Çinçin’de gecekonduları hızla yıkarken, aynı hızla gecekonduların arasından toplu konutlar, yeşil alanlar, sosyal tesisler inşa ederek, bölgenin çehresini değiştirdik.