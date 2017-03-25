Referandum kampanyasını sanal ortama da taşıyan AKP, anayasa değişikliğini anlatan yarı oynak yarı sabit görüntülerden oluşan bir tanıtım çalışması hazırlamış. Biz bu tanıtıma bir haber sitesinde rastladık.

“Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ne getiriyor” spotu ile başlayan slayt, klip, video karışımı tanıtım ana sayfanın en tepesine yerleştirilmiş.

Dur bakalım neymiş diye tıklıyorsunuz. Birden bire kutular gelmeye başlıyor. Siz sayfada aşağı indikçe kutular ardı ardına açılarak sizi takip ediyor. Durduğunuzda duruyor. Sihirbazların oyunları gibi kutular bir açılıyor bir kapanıyor. Kimi spot, kimi video halinde, referanduma konu tüm değişiklik maddeleri 15 adet kutuda anlatılıyor Özet yapalım derken ders notları gibi karşınıza yanardöner, ne kadar yazılım oyunu varsa hepsi ekranınıza geliyor. Ne Cumhurbaşkanın ne Başbakanın ne resmi ne de sesi kullanılmamış, sadece yazılar var.

Tanıtımın bittiğini kampanya sloganı ile anlıyorsunuz ama kusura bakmayın “kutu manyağı” haline geldiğimizden daha fazlası var mı diye tıkladığınızda kendinizi bir anda başka sitenin sayfalarında buluyorsunuz. Orada da kutuları ayrı ayrı görebiliyorsunuz.

Çalışmışlar, yapmışlar diyorsunuz ama arkadaş biraz dikkati biraz bilgi biraz özen gösterin. Bir, tanıtımdan ses çıkmıyor. Neymiş videonun ses sistemi bizim bilgisayardaki ses sistemini desteklemiyormuş. Arkadaş herkesin bilgisayarı senin bilgisayardaki sisteme uymak zorunda değil. Hadi haber sitesinde açılmadı, yönlendirdiğiniz site de açılmıyor. Hiç denemediniz mi ses var mı, görüntü nasıl olacak diye? Bir anda kendinizi engelliler için hazırlanmış haber bülteni izler gibi hissediyorsunuz.

Sesten vazgeçtik, görüntüye bakalım diyorsunuz, ardı ardına açılan kutuları takip edemiyorsunuz. Hangisi ne söylüyor derken kaybediyorsunuz. Tüm kutular oynuyor, oynarken biri duruyor, biri başlıyor ya da hepsi aynı anda oynuyor. Eğer bilgisayar sistemi eski yazılımsa tüm ekranınız kilitlenebilir.

Diğer hatalar daha feci. İlk açılan kutuların rengi kahverengi tonunda. Arkadaş, haberin yok galiba hayırcılar pusulada kahverengine mühür vuracak. Bilinçaltını dürterek bir kampanya tanıtımında karşı tarafın rengini kullanan ilk siz oldunuz galiba. Ya diğer renkler? Bir cümbüşüdür gidiyor, gözünüz renge doyuyor, yazılanlar geride kalıyor.

Kampanya stratejisidir, vardır bir hikmeti deriz ama her türlü iletişimde başarı, verdiğiniz mesajın doğru kitleye anlaşılır bir biçimde ulaşması ve etki bırakmasıyla ölçülür. Diğer bir kural da yaptığınız iletişim çalışmasını olabildiğince kontrol etmenizdir.

Şimdi. bu slayt, klip, video karmaşasını sitenin tepesine yerleştirdiniz. Kutular mevcut sitenin haberleri üzerine açılıyor. Bir habere bakmak istediğiniz da hepsinin üstünü sansürler gibi kaplıyor. Ve açılan kutuları kapatmak için hiçbir uyarı yok. İlla ki hepsine bakacaksınız.

Esas soru, tanıtım nerede bitiyor baktınız mı? Biz baktık. Tanıtımın bittiğini bilmediğinizden, sitenin haberleri bu kutuların devamı gibi başlıyor: Son kutunun altında sakallı birisinin resmi ile cinci hoca kadınları nasıl kandırdı haberi. Yanında güzel bir kadın resmi, dünyanın en güzel yüz kadın haberi, yanında spor haberi, altında burçlar, Türkan Şoray’ın “kırgınım, kurban olduk” demeci, sosyeteden ayrılık haberi, sağlık yaşam vesaire gidiyor. Geriye ne kaldı? Kampanyanız mı anayasa değişikliği mi cinci hoca mı yoksa güzel kadınlar mı? Kampanya iletisini ne kontrol edebiliyorsunuz ne de etki sağlayabiliyorsunuz.

Biz kampanya çalışmasını incelerken bu haberler vardı. Birazdan sayfa değiştiğinde bu çalışmanın altına hangi haberler denk düşer, gerisini siz düşünün. Tanıtım kampanyaları da hayırlara vesile olsun.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...