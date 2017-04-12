Ankara Radyosunun emekli saz ve söz sanatçısı büyük usta ve Ankara Kulübünün ÇINAR SEYMENİ Rıfat BALABAN vefat etmiştir. Sanatında özgün eserleri yanında kişiliği ile de örnek olan bu değerli sanatçımızın ölümünden büyük üzüntü duyuyoruz.

Kendisine Allahtan rahmet ve kederli ailesine , Ankara Külübümüz üyeleri ile seymenlerimize baş sağlığı dileklerimizi sunuyoruz

Rıfat Balaban, bir çok türküyü TRT repertuvarına kazandırmış ve TRT den ödül almış bir sanatçıydı. Yurt sevdasını , Seymenlik ve Cumhuriyet ruhunu sanatında zirveye taşımıştır. Rıfat Balaban, özgün sanatı , özel ve örnek kişiliği ile en büyük ödülü halkımızdan almış ve gönlünde taht kurmuştur. Anıları ve programları ile yaşayacak ve hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Değerli Şakir İlyasoğulları şöyle diyor: “Ben bir Opera solist sanatçısıyım. Seslendirdiğim türküleri bir üst tondan söylerim. Ferfenemizde de izlediğiniz gibi kendisi hiç provasız bu türküleri o usta parmaklarıyla çalardı: Ben sadece Türkünün tonunu ona söylerdim o kadar. Bana: Vardar Ovası-Manastırın Ortasında var bir Havuz- Hekimoğlu-Çanakkale-İzmir Marşı- Sivastopol Marşı-Gazi Osman Paşa Marşı-Kolbaşı-gibi Türkülerde eşlik etmişti. Son olarak bu büyük ustadan bir Rumeli türküsü olan RODOP Dağlarını çalmasını rica edecektim, fakat kısmet olmadı kısa bir rahatsızlıktan sonra aramızdan ayrıldı ,kendisi 1936 doğumluydu. Bu türküyü Sn. Recai Başaran’a, Nevzat Duman ağabey ve diğer saz sanatçılarından çalmalarını rica edeceğim. Bu türküyü onu rahmetle anarak önce dualarla sonra da sesimle onun ruhuna göndereceğim. IŞIKLAR İÇİNDE UYU BÜYÜK USTA VE BÜYÜK İNSAN ÇINAR SEYMENİMİZ RIFAT BALABAN.”

Atatürk’ün ileri görüşüyle kurulan Ankara Kulübü Derneği ve Seymenler,tarihimizin ve kültür geleneğimizin temel taşlarından birisidir. Bu derneğin “Çınar Seymenlerinden” olan usta sanatçı Balaban sazı ve sözüyle ,kendisini dinleyenleri Ankara Kalesi’nin doruklarına taşırdı. Balaban’ı bir dinleyen, binlerce dinlemek isterdi .Sazı ve sesiyle gönülleri sarar ve izleyici ile bütünleşirdi.

Ankara havalarını onun sesinden ve sazından dinlemek, büyük bir keyifti. Heyecan ve duygu adeta yağmur olur gönüllere dolardı. Tıpkı Vefatı gününde Ankara’da yağan yağmur gibi. Bugün Ankara’da yağmur yağıyor. Bugün Ankaralıların ve Türkiye’nin gönlü ve gözü yaşlı.

Yüceliğe ulaşmak, ulusal duygularla dolup taşmak,Ankara ruhunu yaşamak ve Atatürk’le kucaklaşmak için Rifat Balaban’ı dinlemek yeterli olmaktaydı.

Aramızdan ayrılsa da gönüllerden, dillerden, türkü ve kültür tarihimizdeki özgün yerinden, Ankara’yı ve Türkiye’yi hep selamlamaya devam edecektir. Tüm Ankaralılar ve onu sevenler onun nurlar içinde yatmasını dilerken, gözleri ve gönülleri Rifat Balaban için duygularla dolmakta.

Ankara Kulübümüzün değerli onursal başkanı Dr. Bülent kalıpçı ve Başkanımız Dr.Metin Özaslan ile dernek üyeleri ve seymanlerimiz başta olmak üzere, tüm Ankaralıların başı sağolsun. Büyük sanatçı Rifat Balaban’ın cennet mekânı olsun. Usta sanatçı Balaban’ın kabri gönüllerdedir.

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