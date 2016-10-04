Çin nüfusu her geçen gün yaşlanıyor

Çin’de 60 yaş üzeri nüfusun 2020 yılında 240 milyona ulaşacağı açıklandı.

“Akademiler arası Sağlık Ortaklığı 2016” konferansında konuşan Çin Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Komisyonu Başkan Yardımcısı Liu Qian, Çin nüfusu’nun yaşlanma hızıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Liu Qian, 2020’de Çin’de yaşayan 60 yaş ve üzeri kişi sayısının 240 milyona ulaşarak toplam Çin nüfusu’nun yüzde 17’sini oluşturacağını açıkladı.

Liu Qian, ülkede 260 milyondan fazla kişinin kronik hastalıklarla mücadelede ediyor. Çin’de ölümlerin yüzde 86’sının bu hastalıklardan kaynaklandığını da vurguladı.

Liu Qian, 2015’te sağlık hizmetlerine harcanan kişi başına düşen yıllık gider miktarının 472 ABD Doları olarak hesaplandığına dikkat çekti.

Liu, ayrıca sağlık sigortası sisteminin ve temel kamu sağlık hizmetlerinin geliştirilecek. Geleneksel Çin tıbbı alanında araştırmaların ilerletilmesinin teşvik edileceği taahhüdünde bulundu.

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