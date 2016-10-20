Çin, yüzde 27 ile dünya otomobil üretimi ilk sırasında

Dünya otomobil üretimi bugünkü tempo ile devam ettiği takdirde, 2016 yılı sonuna kadar dünyada üretilecek 90 milyon binek otomobilin %27’si Çin tarafından üretilecek.

Alman Welt internet sitesinde yer alan habere göre, 2016’nın ilk yarısı (6 ayı) itibariyle dünyada 46,16 milyon otomobil üretimi gerçekleşti. Bu, 2015’in aynı dönemine oranla %3,1’lik artışa denk. Üretilen araç miktarının %12,87 milyonu Çin’e ait; ki, bu da bir önceki yılın aynı dönemine oranla %6,4’lük bir fazlalık ile toplam dünya üretiminin %27’si ediyor.

Bu yılın aynı döneminde AB’de üretilen otomobil sayısı ise 9,99 milyon. Bu üretim rakamı, bir önceki yıla göre %7,7 fazlalık ile toplam üretimin %21’ini ifade ediyor. Çin ve AB’den sonra 3. sırada gelen otomobil üreticisi ABD geçen yılın aynı dönemine oranla %6,7 artış göstererek 6,54 milyon araç üretmiş. Bu ise, dünya üretiminin ancak %14 kadarı.

Bu arada, 2016’nın ilk 6 ay üretimde artış şampiyonu ise %12,2 ile Hindistan. Brezilya ise, yılın ilk 6 aylık üretiminde %21,1’lik bir gerileme gösterdi.

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