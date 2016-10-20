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Çin, yüzde 27 ile dünya otomobil üretimi ilk sırasında

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Çin, yüzde 27 ile dünya otomobil üretimi ilk sırasında
Çin, yüzde 27 ile dünya otomobil üretimi ilk sırasında

Dünya üretimi bugünkü tempo ile devam ettiği takdirde, 2016 yılı sonuna kadar dünyada üretilecek 90 milyon binek otomobilin %27’si tarafından üretilecek.

Alman Welt internet sitesinde yer alan habere göre, 2016’nın ilk yarısı (6 ayı) itibariyle dünyada 46,16 milyon otomobil üretimi gerçekleşti. Bu, 2015’in aynı dönemine oranla %3,1’lik artışa denk. Üretilen araç miktarının %12,87 milyonu Çin’e ait; ki, bu da bir önceki yılın aynı dönemine oranla %6,4’lük bir fazlalık ile toplam dünya üretiminin %27’si ediyor.

Bu yılın aynı döneminde AB’de üretilen otomobil sayısı ise 9,99 milyon. Bu üretim rakamı, bir önceki yıla göre %7,7 fazlalık ile toplam üretimin %21’ini ifade ediyor. Çin ve AB’den sonra 3. sırada gelen otomobil üreticisi ABD geçen yılın aynı dönemine oranla %6,7 artış göstererek 6,54 milyon araç üretmiş. Bu ise, dünya üretiminin ancak %14 kadarı.

Bu arada, 2016’nın ilk 6 ay üretimde artış şampiyonu ise %12,2 ile Hindistan. Brezilya ise, yılın ilk 6 aylık üretiminde %21,1’lik bir gerileme gösterdi.

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