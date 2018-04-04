Ukrayna’nın başkenti Kiev’ de düzenlenen, en büyük ve en prestijli yarışma olarak nitelendirilen 15. Uluslararası Cimnastik Kupası ‘Ukraine International Cup’ turnuvasında milli cimnastikçiler 6 madalya kazandı. Büyükler kategorisinde Sercan Demir genel tasnif ve paralel aletinde 3.,gençler kategorisinde Ayberk Koşak genel tasnif ve atlama masasında 3.,Bora Tarhan yer aletinde 2., Emre Öztekin kulplu beygir aletinde 3.oldu. Milli takım Turnuvayı 1 gümüş,5 bronz madalya ile tamamladı.