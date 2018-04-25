Kim ne derse desin, herkes “hızlandırılmış erken seçime” hazırlıksız yakalandı, planlar programlar bozuldu. Bunların başında da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hükümet geliyor.

En başta şu çılgın projelerden beklentiler vardı. Sonbaharda İstanbul’da 3. hava limanı açılacaktı. Kanal İstanbul’un temeli atılacaktı. Yine İstanbul Boğazına yeni tüplü geçiş yapılacaktı. Çanakkale köprüsü de, bir sürü şehir hastaneleri de yine zamanındaki bir seçime yetişecekti ama olmadı.

Bir gecede alınan seçim kararıyla tüm bu seçim malzemesi yapılacak projelerin bu halleri ne kadar oy getiri ne olur bilinmez ama bazı çözümler üretilebilir.

Örneğin 3. havalında bir iki apron ve binalar hizmete alınabilir, şehir hastanelerinde biten bölümleri en azından birkaç tane günlük polikliniklere açılabilir.

Geçmişte bu tür işler çok yapıldı. Barajlarda tribünler daha tümü bitmeden tek tek hizmete alındı. Öyle ki üç beş defa açılışı bile yapılanlar oldu. Keza fabrikalar üretime geçmeden içinde makineler bile yokken görkemli törenlerle sadece binaların kurdeleleri “yatırım, hizmet, büyüyen, güçlü ülke” temalarıyla kesildi. Aynısı yapılabilir. Maksat vatandaşın gözüne gözüksün.

PAKETLER GELİYOR

Doğal olarak bu çılgın projeler seçimlere yetişmeyeceğine göre, diğer paketler hazırlanıyor. Neler yok ki? Konuşulanlara göre; torbalar dolusu her türlü af, destek, yapılandırma, kolaylık, teşvikler” geliyormuş, Bunlar arasında, nerede kaçak, imara aykırı bina, mesken varsa eğer sahibi tarafımdan bildirilirse kayıt altına alırsa küçük bir para karşılığında affı varmış.

Ve tabii ki geleneksel ücret artışları için de paket açılacakmış. Bu defa hedef emekliler. 2000 yılı öncesi ve sonrası emekli ücretlerinde intibak sağlanacakmış, en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenecekmiş, işçi emeklileri de memur emeklileri gibi toplu sözleşme kapsamına alınacakmış. Diğer bir konuda geçen yılın beyaz eşya benzeri bu defa mobilya sektöründe vergiler kaldırılacakmış.

İyi hoşta, bunlar hep gider artırıcı işler. Nerden bulacağız bu parayı? Artık zam yapılacak, fiyatı artırılacak bir gelir kalemi kalmadı. Sigara, alkol, akaryakıta üç beş kuruş daha zam yapılır, vergi oranları biraz daha yukarı çekilir, biraz para bulunur. Bir yandan cebe üç beş para koy ama iki katını geri al. Peki ya sonrası?

SEÇİMİN FİNANSMANI

Borç deyince, Türk bankacılık sisteminde en büyük borçlanma gerçekleşti. Vakıfbank 58 yabancı bankanın katılmasıyla 1.3 milyar dolar kredi sağladı. İlk başta bu krediyi bankanın almış gibi gözükse de esas alan Hazine oldu.

Hatırlanacağı gibi Hazine geçen Aralık ayında kanun hükmünde kararname ile karışık işlemlerle Vakıfbank’ın yüzde 58.8 hissesi satın almıştı ve bankanın en büyük ortağı durumuna gelmişti.

Ne yapılacak bu kadar büyük parayla derseniz, işte torbalar, paketler geliyor, alın size seçim vaatlerinin finansmanı için kaynak. Uçana kaçana verilsin yine krediler, teşvikler.

Bu para harcamakla bitmez, iki seçim daha çıkarır.