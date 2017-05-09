Çilek üretimine 500 kökle başladı, 25 dekara çıkardı

Niğde’nin Altunhisar İlçesi’nde 8 yıl önce 500 kök ile çilek üretimine başlayan Ramazan Tüzel, olumlu sonuç alınca bahçesindeki elma ağaçlarını söküp 25 dekarda organik çilek üretimi yapmaya başladı.

Türkiye’de elma ve patatesin üretim deposu olarak bilinen Niğde’de alternatif ürün olarak ekilen çilekte de olumlu sonuçlar alındı. Altunhisar İlçesi’nde 8 yıl önce 500 kök çilek eken çiftçi Ramazan Tüzel, aroması çok beğenilince geleneksel üretim olan elma bahçesini bozdu. Kente özgü elma ağaçlarını kesen Tüzel, artık 25 dekar alanda çilek üretimi yapıyor.

Ürettiği çileklerin aromasının çok iyi olduğunu belirten Ramazan Tüzel, alternatif ürün olarak başladığı çilek üretimini 8 yılda geliştirdiğini söyledi. Tüzel, “Biz bu çileği 8 yıldır üretiyoruz. Çileğimiz kalitesi ve tadı Niğde’mizi de aştı.

Nisan’ın 15’inde çileğimiz çıkıyor. Kasım ayına kadar çilek yetiştiriyoruz” dedi. Tüzel, çilekten sonra böğürtlen üretimi içinde çalışmalara başladığını belirtti.

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