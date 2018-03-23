CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir Çıkrıkçılar Yokuşu esnafının sıkıntılarını Meclis gündemine taşıyacağı sözünü vermişti. Emir sözünde durdu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle önergeyi verdi.

MURAT EMİR ESNAFA VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Çıkrıkçılar Yokuşu’nun ‘Esnafları Kan Ağlıyor’ olarak manşetimize taşıdık. Ulusal basın dahil olmak üzere dikkatleri Çıkrıkçılar Yokuşu’na çektik. CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir Çıkrıkçılar Yokuşu’nu ziyareti esnasındaesnafın sorunlarını dinledi. Emir’in esnaf ziyareti sırasında basından sadece gazetemiz yer aldı. Yaptığımız haber ulusal basında da yer alarak dikkatleri Çıkrıkçılar Yokuşu’na çekti.

Emir ziyaret ettiği esnafların derdini dinleyip sorunları için Meclis’e önerge vereceğinin sözünü verdi.

Emir sözünü tuttu, Ankara’nın en eski alışveriş yerlerinden Çıkrıkçılar Yokuşu’nda esnafın gün geçtikçe daha fazla ekonomik zorluklar yaşadığına dikkat çekerek, konuyla ilgili Meclis’e soru önergesi verdi.

SÜLEYMAN SOYLU’YA SORU ÖNERGESİ

CHP’li Emir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin gerekçesinde, “Ankara ile özdeşleşen mekanlardan biri olan Çıkrıkçılar Yokuşu, alışveriş merkezlerinin yırtıcı rekabetine rağmen her bütçeye uygun ürünleri, tarihi dokusu ve nostaljik yapısıyla ayakta durmaya çalışmaktadır.

Neredeyse bin yıllık bir geçmişe sahip olan bu yokuş, Ankara Kalesi ve Arkeoloji Müzesi’nin olduğu bir yerde bulunduğu için aynı zamanda bir turizm değeri olarak yerini almaktadır. Vehbi Koç gibi önemli iş adamlarını ülkeye kazandıran bu yokuşun, Ankara’daki alışveriş merkez (AVM) sayısının artmasının ardından kendi kaderiyle baş başa bırakıldığı görülmektedir.

AKP iktidarının alışveriş merkezlerini teşvik eden ve küçük-orta dereceli esnafı bitiren politikaları ile birlikte, buradaki esnaf adeta kan ağlamaktadır. Nişan-düğün sezonunun yaklaşmasına karşın esnaf bazı zamanlar neredeyse siftah yapamadan dükkânını kapatmak durumunda kalmaktadır. Bunun yanında sık sık yaşanan elektrik kesintileri, elektrikle çalışan kepenk kullanan esnafın bazen tüm gün dükkânını açamamasına neden olmaktadır. İl trafik komisyonunun 25.06.1998 tarih ve 1998/123 sayılı kararı ile saat 09:30 ile 19:00 saatleri arasında araç girişinin yasak olmasına karşın, sokakta araçların neredeyse cirit attığı ve zaten az sayıda bulunan alışveriş yapan vatandaşın da bu durumdan rahatsız olduğu görülmektedir” dedi.

Emir’in verdiği önergenin tam metni:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

Dr. Murat EMİR

Ankara Milletvekili

Ankara ile özdeşleşen mekanlardan biri olan Çıkrıkçılar Yokuşu, alışveriş merkezlerinin yırtıcı rekabetine rağmen her bütçeye uygun ürünleri, tarihi dokusu ve nostaljik yapısıyla ayakta durmaya çalışmaktadır. Neredeyse bin yıllık bir geçmişe sahip olan bu yokuş, Ankara Kalesi ve Arkeoloji Müzesi’nin olduğu bir yerde bulunduğu için aynı zamanda bir turizm değeri olarak yerini almaktadır. Vehbi Koç gibi önemli iş adamlarını ülkeye kazandıran bu yokuşun, Ankara’daki alışveriş merkez (AVM) sayısının artmasının ardından kendi kaderiyle baş başa bırakıldığı görülmektedir. AKP iktidarının alışveriş merkezlerini teşvik eden ve küçük-orta dereceli esnafı bitiren politikaları ile birlikte, buradaki esnaf adeta kan ağlamaktadır.Nişan-düğün sezonunun yaklaşmasına karşın esnaf bazı zamanlar neredeyse siftah yapamadan dükkânını kapatmak durumunda kalmaktadır. Bunun yanında sık sık yaşanan elektrik kesintileri, elektrikle çalışan kepenk kullanan esnafın bazen tüm gün dükkânını açamamasına neden olmaktadır. İl trafik komisyonunun 25.06.1998 tarih ve 1998/123 sayılı kararı ile saat 09:30 ile 19:00 saatleri arasında araç girişinin yasak olmasına karşın, sokakta araçların neredeyse cirit attığı ve zaten az sayıda bulunan alışveriş yapan vatandaşın da bu durumdan rahatsız olduğu görülmektedir. Bu bağlamda,

1-Çıkrıkçılar Yokuşu’na, tarihi dokusuna zarar vermeden, ayakta tutmak için hazırlanmış bir proje var mıdır?

2-Çıkrıkçılar Yokuşu’na belirli saatlerde araç girişi yasak olmasına rağmen esnafın işini de engelleyecek düzeyde araç trafiği yaşanmaktadır. Trafik polisleri, bu sokağa araç girişi konusunda denetimlerini düzenli olarak yapmakta mıdır? Buraya yasak saatlerde araç girişinden dolayı son bir yıl içinde kaçkişiye, ne kadar trafik cezası kesilmiştir?

3-Çıkrıkçılar Yokuşu esnafı sık sık elektriklerin kesilmesinden şikâyetçidir. Bu sokağın elektrik hatları hangi trafo veya trafolardan gelmektedir? En son ne zaman bu konuda bir yenileme çalışması yapılmıştır?

4-Çıkrıkçılar Yokuşu’nun Anafartalar Caddesi girişinde planlanan park ile yerin altında olacağı ifade edilen tuvaletlerin yapımı ne zaman tamamlanacaktır?