TÜRKİYE ve dünya jinekoloji camiasının yakından takip ettiği geleneksel Türk-Alman Jinekoloji Kongresi Kıbrıs’ta gerçekleşti. Kongrede konuşan TAJEV Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, çocuk sahibi olma sorununun giderek arttığını belirterek, “Türkiye’de çiftlerin yüzde 15’i çocuk sahibi olmakta sorun yaşıyor” dedi.

Türk Alman Jinekoloji Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı (TAJEV) tarafından düzenlenen 12. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi’ni yerli, yabancı bin 500’den fazla katılımcı takip etti. Konferansın açılış konuşmasını yapan TAJEV Başkanı Prof. Dr. Cihat Ünlü, uluslararası konferansın Türkiye’deki bir kurum tarafından düzenlenmesinin önemine değinerek, dünyada jinekoloji alanında uygulanan yeni tedavi yöntem ve gelişmelerinin bu konferansta paylaşıldığını ve uygulamalı olarak anlatıldığını söyledi. Konferansın en önemli konusunun artan kısırlık olduğunu belirten Prof. Dr. Cihat Ünlü, Türkiye’de çocuksuz çift sayısının hızla arttığını söyledi.

KISIRLIK ÖNEMLİ BİR SORUN HALİNE GELDİ

Ünlü, “Türkiye’de, toplum sağlığı açısından kısırlık, hem kadın, hem erkekler için en önemli sorunlardan biri haline geldi. Bu konuda, kamu yöneticilerinin ve toplumun çok dikkatli olması gerekiyor. Türkiye’deçiftlerin yüzde 15’i, çok istemelerine rağmen, çocuk sahibi olmakta sorun yaşıyor. Çiftlerin, bir yıl düzenli ilişkisine rağmen hamile kalınamıyorsa, bunun için mutlaka doktora gidilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“ERKEKLERDE SPERM SAYISI 16 MİLYONA KADAR DÜŞTÜ”

Türkiye’de kısırlık ile ilgili farkındalığın düşük olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Ünlü konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu soruna herkesin eğilmesi lazım. Toksik ve teratojen (kalıtımsal değişikliğe yol açan kimyasallar) maddeler var. Bu maddeler, gübre adı altında tarımda kullanılıyor ama aslında zehir gibi. Bunlar kadının yumurtalarını ve erkeklerin spermlerini etkiliyor. Hayvancılık ve tarımda kontrolsüz bir şekilde hormon, gübre ve böcek ilaçları kullanılıyor. Hormon satışının yasaklanması gerekiyor. Ayrıca, insan vücudunda başka organları da etkiliyor. Bu dönemde erkekte normal sperm sayısı, 16 milyona kadar düştü. 1960 yılında yazılan bir kitapta, erkeklerin sperm sayısı 250 milyondu. Giderek tüm dünyada erkeğe bağlı nedenli kısırlık oranı hızla artıyor. Bu sebeplere ek olarak, çevresel faktörler, yoğun çalışma ve stres, kadın ve erkekleri dolayısı ile üremeyi olumsuz etkiliyor.”

“BEBEKLER YAPAY RAHİMDE BÜYÜYEBİLİYOR”

Türkiye’de yeni uygulanmaya başlayan ve bebek ölümlerinin azalmasını sağlayan, anne karnında bebek ameliyatı ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Jan Deprest ise bebek ölümlerinin bu yöntemle azaldığını söyledi. Prof. Dr. Deprest, “Bu bebekler daha 30’uncu haftasında anne karnındayken kapalı ameliyat (endoskopi) yöntemi ile anne karnı hiç açılmadan ameliyat edilebiliyor ve saptanan kalıtımsal bozukluk düzeltiliyor. Böylece, annenin miyadına geldiğinde, belki de anne karnında ölecek olan bebek, sağlığına kavuşuyor. Bunun yanı sıra, geliştirilen yapay rahim gibi uygulamalarla, riskli bebekler çok erken dönemde doğurtulup, bu yapay zekanın geliştirdiği yapay rahim içinde, 10-15 hafta kadar büyütülebiliyor” ifadelerini kullandı.

Konferansın konukları arasında yer alan Dr. Farr Nezhat, kalıtımsal kanser riski ve bu konuda yaşanan son gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.

HANGİ KONULAR TARTIŞILDI

25 yıldır, 2 yıllık aralıklarla gerçekleştirilen ve bu yıl 30’dan fazla yabancı konuşmacının katılımıyla 12. kez düzenlenen Türk Alman Jinekoloji Kongresi’nde, servikal kanser ulusal tarama programı HPV DNA ile tarama şeklinde yapılan düzenlemeler, erken menopoza girme riski olan kadınlar için yeni geliştirilen yumurta dondurma yöntemleri, azalmış over rezervinde çığır açabilecek tedavi yöntemleri, anne ölümlerini önleyebilecek detaylı çalışmalar, anne kanında bebeğe ait DNA parçalarının incelenmesi ile ilgili detaylı çalışmalar, “Minimal invazif cerrahi” olarak isimlendirilen ve çağımızın yeni cerrahi akımı olan robotik cerrahi, bu cerrahi yönteminin avantajları ve operasyon sonrası olumlu etkileri, sezaryen doğum oranlarının azaltılması ile ilgili çalışmalar, öne çıkan konu başlıkları oldu.