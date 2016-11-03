Çifte cinayete yarım asır hapis

BURSA’da geçen yıl eylül ayında Aşkın Kızılkaya ve Serhat Erkibaş’ı öldürdüğü iddiasıyla aranırken, Kuşadası’ndan botla Yunan adasına kaçmaya hazırlanırken yakalanan Deniz Yalçınkaya’nın yargılanması tamamlandı. 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında, “Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı” diyen Deniz Yalçınkaya, toplam 51 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kestel İlçesi Akgüvercinlik Parkı yakınında 3 Eylül 2015 günü meydana gelen olayda 30 yaşındaki Serhat Erkibaş, ikisi ayaklarına ikisi de başına isabet eden 4 kurşunla öldürüldü. Ertesi gün merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Kurtul Sokak’ta kiralık araçla giden 31 yaşındaki Aşkın Kızılkaya da başına 2 el ateş edilerek öldürüldü.

Seyir halindeki otomobil bir araca çarparak dururken, cinayet şüphelisi araçtan bir poşet alıp kaçtı. Bir gün arayla işlenen cinayetlerle ilgili yürütülen soruşturma sonucu şüphelinin 26 yaşındaki Deniz Yalçınkaya olduğu belirlendi.

SURİYELİ GİBİ YUNANİSTAN’A KAÇMAK İSTEDİ

Deniz Yalçınkaya’yı yakalamak için araştırma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde bir otelde kaldığını belirledi. Bursa’dan giden ekipler, 28 Eylül 2015’te Deniz Yalçınkaya’yı Kuşadası’ndan Suriyeli sığınmacı gibi bir bota binip Yunanistan’a kaçmak için hazırlık yaptığı otelde gözaltına aldı.

BİR CİNAYETİ KABUL, DİĞERİNİ REDDETTİ

Yakalandıktan sonra tutuklanan Deniz Yalçınkaya, Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlandı. Mahkemede savunmasını yapan Yalçınkaya, Serhat Erkibaş’ı kendisinin öldürmediğini iddia ederek şöyle konuştu:

“Aşkın Kızılkaya’yı öldürdüğümü kabul ediyorum. Serhat’la beraber ağabeyimin işlettiği tombala dükkanında çalışıyorduk. Serhat zamanla Aşkın’a takılmaya başladı. Aşkın ile takılmaması konusunda onu uyardım. Olay günü Aşkın ile birlikte Millet Mahallesi’nde Erkan diye birinin evine gittik. Aşkın evin önünde taşkınlık çıkardı. Ben de kendisini uyardım. O da, ‘Sana ne Erkan’dan herkes hak ettiğini alacak. Serhat’ı sinkaf ettim, öldürdüm. Seni de sinkaf eder öldürürüm’ dedi. Daha sonra tabancasıyla yüzüme vurdu. Silahı bana doğrulttu. Ben de elimle itince silah arabanın içinde düştü. Ben de ruhsatsız tabancamla ona doğru ateş ettim. Kendisi tabancasını almak üzere eğilmişti. Merminin nereye isabet ettiğini bilmiyorum. Araç hareket halindeydi. Aşkın’ın yaralanmasından dolayı üzerime kan sıçradı. Araç devam ederken park halindeki bir araca çarparak durdu. O sırada elimdeki silah bir kez daha patladı. Daha sonra Aşkın’ın silahını alarak olay yerinden uzaklaştım.”

Ölen gençlerin yakınları, sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

‘KEŞKE BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMASAYDI’

Sanık Deniz Yalçınkaya son sözlerinde ise, “Takdir yüce mahkemenindir. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı” diye konuştu. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından çifte ömürboyu istemiyle yargılanan Deniz Yalçınkaya’ya Erikbaş ve Kızılkaya’yı öldürmek suçundan 25’er yıl, ruhsatsız silah taşımak suçundan da 1 yıl 3 ay hapis ve 740 lira para cezası verdi.

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