Çiftçilerin yüzü ‘Genç Çiftçi’ projesi ile güldü

-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen kırsal kalkınma destekleri kapsamında ‘Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi’ kapsamındae Muş’ta 39 çiftçiye 234 büyükbaş hayvan hibe edildi.

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla çiftçilere yurt dışından getirilen 30 bin TL değerindeki 5 inek ve 1 dana hibe edildi. Çiftçiler, aldıkları 6 hibe büyükbaş hayvanı 3 yıl boyunca satıp ve kesemeyecek.

Hayvanların Amerika kıtasından getirildiğini belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, “39 çiftçiye 234 büyükbaş hayvanları teslim ettik. Proje 3 yıl devam edecek. 3 yıl boyunca da hayvanları çiftçilerimiz ellerinden çıkarmayacak ve sürekli bizim kontrolümüzde olacak” diye konuştu

Çiftçiler ise bölgede hayvancılığın tekrar canlanması için bu projenin önemli olduğunu ifade etti. Çiftçilerden Ayhan Toplu, bunun bir kalkınma olduğunu hayvancılığa canlılık getireceğine inandığını söyledi.

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