Çiftçilere “Ankara keçisi” desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere Ankara keçisi dağıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kırsal destekleri kapsamında 32 aileye, tiftik verimiyle dünya tekstil sektöründe önemini koruyan ve Ankara’nın sembolü olan bin 632 adet Ankara keçisi dağıtıldı.

Bir kişiye 50 adet anaç keçi ve 1 adet damızlık teke verilirken, talepte bulunan kişilerin tamamının bir dönem Ankara keçisi yetiştiriciliği yapmış kişiler ya da yakınları olduğu görüldü. Güdül ve Nallıhan ilçelerinde verilen Ankara keçisi desteklerinin yanı sıra Çayırhan ilçesinde de 60 kişiye koyun desteği sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı Özgür Güven, Ankara’da verilen desteklerle köydeki hayatına özlem duyan Ankaralıların köylerine dönüş yolunun açıldığını dile getirdi. Güven, şunları kaydetti:

“Köye dönmek isteyen vatandaşlarımız, şu anda hayvancılık yapmayan ama daha önce ağılı olan, hayvancılığı bırakmış ve şehre göçmüş kişiler. Bu kişiler öncelikli olmak üzere desteklerimizi başvuruları değerlendirerek veriyoruz. Kampanyamızın adından da anlaşılacağı üzere ‘Haydi gel köyümüze geri dönelim’, Ankaralıyı özlem duyduğu köyüne döndürecek bir kampanya. Bizim isteğimiz çiftçinin bundan ekonomik kazancıyla yaşamını sürdürmesi, hayatını ailesiyle beraber idame ettirmesi ve etrafına da destek olması.

Biz köylerin boşalmasını istemiyoruz. En büyük kazancımız; Ankara’nın güzide köşelerindeki yaşamın aynı şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak. Bugüne kadar 2 ilçemizde Ankara tiftik keçisi, 1 ilçemizde de koyun desteği vererek 92 ailemizin yüzünü güldürdük. Desteklerimiz devam ediyor. Yararlanmak isteyen vatandaşlarımız direkt olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığına ya da ilçe tarımlar aracılığı ile yine dairemize başvuruda bulunabilirler. Önümüzdeki desteklerin hangi ilçelerde olacağına da sayın başkanımız Melih Gökçek karar verecek.”

-“Ankaralı yetiştiriciler için çalışıyoruz”

1980’li yılların başından 2002’li yıllara kadar çok sayıda kişinin yetiştiriciliği bırakarak şehirlere göç ettiğine dikkati çeken Güven, bu dönemde hem tiftik üretiminin hem de havyan sayısının ciddi anlamda azaldığını ifade etti. Güven, şu açıklamalarda bulundu:

“Yine bu dönemde Türkiye olarak tiftik sektöründe dünya liderliğimizi kaybettik. Ancak bu göç edenlerin çoğu bugün pişman oldular. 2002 yılından itibaren devlet desteğiyle hem tiftik üretimimiz hem de hayvan sayımız yükselişe geçti. İl özel idarelerinin kapandığı ve yetkilerinin büyükşehir belediyesine devredildiği ilk günden beri Ankaralı yetiştiriciler için çalışıyoruz.

Ankara’da sürü desteği ile sadece köyde istihdam yaratmıyoruz, mevcut Ankaralı yetiştiricileri de bu destek kapsamında dolaylı olarak destekliyoruz. Şehre göç etmiş ama köye dönme hayali kuran köyde ağılı, evi olan kişilere de sürü desteği veriyoruz. Damızlık bilincinin artmasını, damızlık sektörünün oluşmasını sağlıyoruz. Ayrıca kaliteli damızlıkların kasaplara gitmesinin de önüne geçiyoruz. Belediye bütçesinden harcadığımız paranın çok daha fazlasını ülke olarak geri alıyoruz.”

Aralarında kadın yetiştiricilerin de olduğu destek alan hayvan yetiştiricileri ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Sadece yüzde 25’ini ödeyerek sürü sahibi olan yetiştiricilere destek kapsamında düzenli olarak 3 yıllık denetim ve eğitim hizmeti de verilecek.

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