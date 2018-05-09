Yıllardır çiftçilik yapan ancak son yıllarda mağdur olduğunu vurgulayan Kemal Kılıç, “Bu ülkede insanlar zevk için gemiye, yata binip geziyor mazotu ucuza alıyor, bizim gibi garip çiftçiler ise mazotu pahalı alıyor. Çiftçinin hakkını ödemek gerçekten çok zor. Çiftçiyi pahalı girdiler, pahalı mazot perişan ediyor” dedi.

Ülkemiz de tarım girdi maliyetlerinin oldukça yüksek olduğu, ürünlerin para etmediği ve devletin çiftçiye yaptığı desteklerin kendilerine yetmediği çiftçiler tarafından belirtiliyor. Gün geçtikçe artan maliyetlerin yanında çiftçiler ektiği ürünlerin karşılığını da alamayınca dertleri birken bin oluyor.

Bu konu üzerine Çorum’un Alaca İlçesine bağlı Yenice Köyü Muhtarı ve aynı zamanda Çiftçi olan Kemal Kılıç seçime hazırlanan siyasi parti liderlerine çağrıda bulundu.

Muhtarı Kılıç, “Bu sene Nisan yağmurlarının fazla olmamasından dolayı havaların kurak gitti. Buğday üreticileri perişan halde. Buğdayın ekilmesi, biçilmesi, ilaçlaması pahalı bir mahsul haline getiriyor. Bunların en önemli etkeni ise mazotun pahalı olmasından kaynaklanıyor. Bir traktörün deposu 80 litre mazot alıyor ve o da 400 liraya doluyor. Bizlerin çiftçi olarak Tarım Bakanlığı’ndan isteğimiz belli benzin istasyonlarıyla anlaşıp bize indirimli satış yapmaları” dedi.

Yenice Köyü Muhtarı Kemal Kılıç şunları söyledi:

“Türkiye’nin her yerinde çiftçiler çok mağdur durumda ve bu mağduriyetin giderilmesi için devlet çiftçilerin mazotunu indirmeli ve durumu iyi olan insanlardan vergileri daha çok almalıdır. Çünkü zengin kesim yata biner yüksek vergi ödemez. Ben çamurda, toprakta alnımın akıyla çalışıyorum ama bir karşılığını alamıyorum. Buradan devlet büyüklerine sesleniyorum bizim mazotumuz neden pahalı?

Türkiye’de çiftçi denilince akıllara ilk gelen sözlerin verilmesi ve sözlerin tutulmamasıdır. Bu ülkede insanlar zevk için gemiye binip geziyor. Mazot onlara ucuz, bizim gibi garip çitçilere ise pahalı. Çiftçinin hakkını ödemek gerçekten zor” ifadelerini kullandı.”