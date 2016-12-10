Çankırı Karatekin Üniversitesinde yüksek lisans yapacak Cibutili öğrenciler, Türkçe öğreniyor.

Cibuti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanlığı ile yaptıkları protokol gereği Çankırı Karatekin Üniversitesinde çeşitli alanlarda yüksek lisans yapacak 22 öğrenciye, Uluslararası Dil Öğrenme Merkezinde Türkçe kursu verilmeye başlandı.

Bu yıl Türkçe’yi öğrenecek Cibutili öğrenciler, gelecek yıldan itibaren de yüksek lisanslarına başlayacak.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cibutili öğrencileri Çankırı’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Üniversitedeki görevine başladıktan sonra kendisini en çok heyecanlandıran gelişmenin Cibutili öğrencilerin gelmesi olduğuna dikkati çeken Aydınlı, “İki ayrı ülkeyiz ama baktığımız yön aynı. Özellikle din ve ruh birliğimiz, aramızdaki ilişkileri üst seviyeye çıkardı.” dedi.

Cibuti’den sosyal bilimlerde olduğu gibi diğer alanlarda da öğrenciler gelmesini istediklerini belirten Aydınlı, “Üniversite olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Bu yolda ilerleme kaydedilmesini çok istiyorum. İnşallah bu sayede iki ülke arasında ilişkiler daha da gelişebilir.” diye konuştu.

Aydınlı, öğrencilerin Türkçe öğrenmeye başladığını bildirerek, “Kursun sonunda sınav yapacağız. Kısa sürede öğrencilerimiz Türkçe’yi öğrenmeye başladı. 3 ay içerisinde Türkçe’yi öğrenirler diye düşünüyorum.

Burada siyaset bilimi, coğrafya, telekominikasyon, iletişim, Arap dili ve edebiyatı alanlarında yüksek lisans yapacaklar. Çankırı’da 3 yıllarını dolu dolu tamamlamalarını arzu ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Nagad Found Saleh ise kısa sürede Türkçe öğrenmeye başladıklarını vurgulayarak, “Kısa süre olmasına rağmen Türkiye’yi çok sevdim. Dil sorununu çözdükten sonra yüksek lisansımı burada tamamlayacağım.” dedi.

Hamza Ahmed Muhammed de dil ve edebiyat üzerine lisans eğitimini tamamladığını, Çankırı’da da dil ve çeviri alanında yüksek lisans yapacağını belirtti.

Kısa sürede Türkçe konuşabilecek seviyeye gelen Aboubaker Mohamed Abdi ise Türkiye’deki misafirperverlikten çok etkilendiğini kaydetti.

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