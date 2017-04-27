CHP, 28 Nisan gününün “İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü” ilan edilmesi için kanun teklif verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 28 Nisan Gününün İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklif, her yılın 28 Nisan gününün “İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü” olarak ilan edilmesini öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde de, 28 Nisan tarihinin 1914 yılında Kanada’da iş cinayetlerinde patron sorumluluğu olduğuna vurgu yapan bir hukuki kararın verilmiş olması sebebiyle iş güvenliği açısından önem teşkil ettiğine dikkat çekilerek, “İşbu kanun teklifi ile 28 Nisan tarihinin İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü ilan edilerek işçi ölümleri konusundaki duyarlılığı artırmak ve iş cinayetlerine karşı yürütülen mücadeleye güç kazandırmak hedeflenmiştir” denildi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...