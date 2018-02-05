Cumhuriyet Halk Partisi’nin 36.olağan kurultayındaki parti meclisi (PM) seçimleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri için resmi olmayan sonuçlar belli oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi 36.olağan kurultayı ve parti meclisi sonuçları belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun tekrar Genel Başkanlığa seçilmesinden sonra parti meclisini ve yüksek disiplin kurulu seçmek için 1266 delege oylarını kullandı.

Parti meclisi seçimlerinden izlenimler

52 kişilik Parti meclisine aday olmak için 575 aday başvurdu. Fakat itirazlar sonucu aday sayısı 488 kişiye indirildi. Parti meclisine adaylığı kesinleşen üyeler sabahın erken saatlerinde Ankara Spor Salonunu doldurmaya başladı. Adaylar ekipleriyle birlikte kendilerini tanıtan afiş ve reklamlarıyla çalışmalara başladı.

Parti meclisine girebilmek için aday olan üyelerin numaraları belli olduktan sonra salonda astıkları ve bastırdıkları kartvizitlere numaralarını yazıp delegelerin listesinde olmak için var gücüyle yarışa başladılar.

Kabinlere isim yazdılar

Oy kabinleri kurulmasından sonra parti meclisi adayları kabinlerin içine girerek kendi aday numaralarını ve isimlerini yazdılar. Bunu gören yetkililer duruma el koyarak yazılan yazıları tinerle sildiler.

Liste savaşı yaşandı

Parti meclisine girebilmek için adaylar hem bireysel olarak yarıştı hem de listelerle yarıştı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘anahtar listesi ‘,Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner’in ‘Sol Cesaret Listesi’, Genel Başkanlığa Aday olan Muharrem İnce’nin ‘Umudum grubu’ listesi yarıştı. İşte o listeler:

52 kişilik “Sol Cesaret” grubunun PM listesi:

Bünyamin Uçar, Gaye Usluer, İdris Yıldız, Mehmet Yula, Candan Yüceer, Onursal Adıgüzel, Zeynep Altıok, İnan Aras, Aziz Aydınlık, Özcan Şükrü Baripoğlu, Erhan Baydar, Mete Barış Beştepe, Tur Yıldız Biçer, Nevaf Bilek, Hüsnü Bozkurt, İlhan Cihaner, Erme Çam, Mehmet Şerif Doğru, Senai Gedik, Gökçe Gökçen, Muharrem Erkek, Mehmet Zeki Gündüz, Bahar Gürsu, Turan Hançerli, Erdal Işık,Altan İnanç, Niyazi Nefi Kara, Gülizar Biçer Karaca, Yavuz Karan, Filiz Katırcıoğlu, Burcu Kara, Nihat Matkap, Seyfi Oktay, Gülseren Onanç, Ali Özcan, Suat Özçağdaş, Şadi Özdemir, Ali Özgündüz, Nil Özveren Aşkın, Birol Sağlam, Necdet Saraç, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Şenal Sarıhan, Yaşar Seyman, Zeliha Aksaz Şahbaz, Ömer Şan, Ali Şeker, Derya Şentürk, Sabri Temel, Halit Toraman, Mehmet Tüm.

‘Umudum Grubu’ PM listesi:

Ertuğrul Yılmaz, Necati Yılmaz, Bedri Ağaç, Hakkı Yalan, Mehmet Emin Altunses, Mustafa Ali Balbay, Saniye Barut, Muharrem Bozdoğan, Murat Bülbül, Onur Cingil, Emre Çam, Ünal Çeviköz, Dursun Çiçek, Sinan Çiftçi, Emine Gülizar Emecan, Burak Esen, Gökhan Günaydın, Hurşit Güneş, Dilşad Güven, Namık Havutça, Gamze İlgezdi, Hacı Hüseyin Kılıç, Şaban Koludra, Metin Koparan, Devrim Kök, Emre Köprülü, Ali Kemal Kumkumoğlu, Ömer Kurtaş, Özgür Küçükşahin, Rıfat Turumtay Nalbantoğlu, Mazlum Nurlu, Durdu Özbolat, Tanju Özcan, Özcan Özel, Tuncay Özkan, Reşat Şahin Öztürk, Birol Sağlam, Yaşar Seyman, Saim Sezen, Hüsnü Süslü, Deniz Şahin, Vedat Şenol, Bülent Ecevit Tatlıdil, Halit Toraman, Şerafettin Turpçu, Bünyamin Uçar, Veysi Uyanık, Mert Ünlü, Akın Üstündağ, Muhammet Rıza Yalçınkaya, Özkan Yalım, İdris Yıldız

Kılıçdaroğlu’nun PM listesi:

Gülçin Timur, Erdoğan Toprak, Seyit Torun,Pınar Uzun, Öztürk Yılmaz, Ali Rıza Yılmaz, Gökan Zeybek, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Haydar Akar, Ali Hikmet Akıllı, Erbil Aydınlık, Mehmet Bekaroğlu, Gülizar Biçer Karaca, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak, Emre Çam, Mehmet Ali Çelebi, Celal Çelik, Ünal Çeviköz, M.Gül Çiftçi, Semra Dinçer, Emine Gülizar Emecan, Sevda Erdan Kılıç, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek, Gökçe Gökçen, Fatma Güner, Ali Haydar Hakverdi, Akif Hamzaçebi, Turan Hançerli, Gamze İlgezdi, Sera Kadıgil, Yavuz Karan, Yıldırım Kaya, Haluk Koç, Bülent Kuşoğlu, Hakkı Süha Okay, Ekrem Kerem Oktay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Gamze Pamuk Ateşli, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Ayça Taşkent, Bülent Ecevit Tatlıdil, Umut Tekin, Bülent Tezcan,

Yaklaşık 5 saat süren sayım sonrasında PM ve YDK üyeleri açıklandı

CHP’NİN YENİ Parti Meclisi belli oldu ve şu isimler yer alıyor: Haluk Koç, Selin Sayek Böke , Yıldırım Kaya , Ali Haydar Hakverdi , Onursal Adıgüzel, Orhan Sarıbal, Ali Öztunç , Seyit Torun , Mehmet Ali Çelebi , Hakkı Süha Okay , Oğuz Kaan Salıcı , Yaşar Seyman , Veli Ağbaba , Faik Öztrak , Gülizar Biçer Karaca , Muharrem Erkek , Aykut Erdoğdu , Emre Çam , Bülent Ecevit Tatlıdil , Çetin Osman Budak , Akif Hamzaçebi , Öztürk Yılmaz , Sera Kadıgil , Gamze Taşçıer , Bülent Tezcan , Turan Hançerli , Necati Yılmaz , Tekin Bingöl , Gökhan Günaydın , Yavuz Karan , Tuncay Özkan , Sevda Erdan Kılıç , Emine Gülizar Emecan , Haydar Akar , Ayça Taşkent , Gamze Akkuş İlgezdi , Pınar Uzun , Haluk Pekşen , Bülent Kuşoğlu , Gamze Pamuk Ateşli , Ali Şeker , Gökhan Zeybek , Erdal Aksünger , Erdoğan Toprak , Gaye Usluer , Gül Çiftçi , Ünal Çeviköz , Eren Erdem , Semra Dinçer ,Gülçin Timur , Müslim Sarı ve İlhan Cihaner .”

PM üyeliğine Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’ndan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun önerdiği 12 isim arasından seçilen 8 üye şöyle: Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Doç. Sibel Özdemir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu ve Doç. Dr. Yunus Emre.

YDK ÜYELERİ

108 kişinin aday olduğu YDK üyeliğine seçilen 15 kişinin ismi de şu şekilde: Tuba Torun, Erdoğan Kılıç, Uğur Bayraktutan, Gülsüm Filorinalı, Sezgin Kaya, Öncü Özbay, Selahattin Emre, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Emrah Arslan, Cem Artantaş, Turan Aydoğan, Süleyman Bülbül ve Banu Gençkan.

Ankaragücü Taraftarları Destek verdi

Parti Meclisine aday olan Ankaragücü eski Kulüp Başkanı Cengiz Topel Yıldırım’a Ankaragücülü bir grup taraftar destek verdi. Ankaragücü-Elazığspor maçının bitmesinden sonra bir grup Ankaragücü taraftarı Ankara Spor Salonuna gelerek ‘ Mustafa Kemalin Askeriyiz’ diyerek slogan attılar.

Tekrar Genel Başkanlığına seçilen Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisi için oyunu akşam saatlerinde kullandı.

Ankara spor salonunun dışarısında Çankaya ve Yenimahalle Belediyesi tarafından Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen partililer için çay, çorba ve poğaça ikramlarında bulundular.

Ankara Milletvekili Murat Emir ise kurultay hakkında,” Büyük bir demokratik olgunlukla geçti. İki genel başkan adayı büyük bir olgunlukla kimseyi incitmeden güzelce konuşmalarını yaptılar. Kurultayımız şenlik havasında geçti. Demokrasinin nasıl güzel bir şey olduğunu gösterdik. Diğer partilerde parti içi demokrasiyi göremiyorsunuz. Burada Türkiye’yi ışık tutacak güzel bir kurultay yaşadık” dedi.