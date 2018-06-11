Ankaralı genç girişimcilerin çatı kuruluşu olan GGYD’ye siyasilerin ilgisi sürüyor. Genç girişimciler bu defa CHP’nin önemli isimlerini ağırladı. Milletvekili Adayı Kuşoğlu görüşmede, “Ankaralılık bilincimiz, Ankaralılık kimliiğimiz yok. Önce bunu aşmalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi Başkentli genç girişimciler bu kez CHP’nin ağır toplarını ağırladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Adayı Tekin Bingöl ile Ankara Milletvekili Adayı Bülent Kuşoğlu ve Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener’in Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’ni ziyaretlerine üyelerin ilgisi büyük oldu. GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu ziyarette CHP’lilere, dernek bünyesinde her siyasi görüşten üyenin bulunduğunu söyledi, “Bu bakımdan GGYD siyasetin içinde ama tüm siyasi partilere eşit mesafededir” dedi.

Değişime Çok Büyük İhtiyaç Var

CHP’li Bülent Kuşoğlu da Türkiye’nin çok önemli sorunları bulunduğunu, bu sorunların çözümü noktasında ihtiyaç duyulan yegâne unsurun ‘değişim’ olduğunu vurguladı. Ülkemizde zihniyet değişikliğine, iç ve dış politika değişikliğine, toplumsal bakışın değişimine ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Kuşoğlu, “Kim gelirse gelsin bu değişimi yapması lazım. Bunu yapacak kadrolar ise CHP’dedir” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de seçim çalışmalarında toplumun her kesiminde ciddi şekilde soluklanma ihtiyacı olduğunu güçlü bir şekilde hissettiklerini söyledi.

Bingöl: Sadece Bize Görev Düşmüyor

Türkiye’nin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşulların tüm kesimleri etkilediğini ifade eden Bingöl, “Sizin gibi iş insanları da bunu çok iyi biliyor. Bu seçim ekonomimiz için, bölgemiz için, dış dünyayla ilişkilerin toparlanması için, itibarımız için, özgürlük ve demokrasi için hayati önem taşıyor. Dolayısıyla sadece siyasilere değil herkese görev düşüyor. Hem oyuna, hem sandığına sahip çıkması konusunda tüm vatandaşlarımızın sorumlulukları var” şeklinde konuştu. CHP’li vekil adayları toplantıda daha sonra GGYD’lilerin sorularını yanıtladı. Başkent Ankara’yla ilgili bir soru üzerine CHP’li Kuşoğlu şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

Ankaralılık Bilincimiz Yok

“Ankara sürekli göç alan bir şehir olmasına rağmen kişi başı milli gelirde, eğitimde, yatırımlarda büyümüyor. Halbu ki Ankara’nın kalkınması sadece Ankara’nın değil tüm Anadolu’nun kalkınması anlamına gelir. Ne yazık ki Ankara’nın kimliği yok. Hepimiz Ankaralıyız, Ankara’da çalışıyor, burada yaşıyoruz ama Ankaralılık bilincimiz, Ankaralılık kimliiğimiz yok. Ankara’yı tanımıyor, değerlerini bilmiyoruz. Sporuna, futbol takımlarına bile sahip çıkmıyoruz. Bizlerin önce hep birlikte bunları aşmamız gerekiyor…”