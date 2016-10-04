Chp’li Yılmaz’dan Kırım Tatarları’na destek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, “Rusya soydaş Kırım Tatarları kardeşlerimizin meşru temsil organı olan Kırım Tatar Meclisi’ni yasakladı.

Biz de yine yüzü solgun göstermelik açıklamayla sadece “teessüfle” karşıladık. Maalesef “kınayamadık” ifadelerini kullandı.

CHP’li Yılmaz, Twitter hesabından Türkiye-Rusya ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. “Rusya 2014’te Kırım’ı ilhak ettiğinde o zaman Rusya ile güya ‘stratejik oraktık’ bahanesiyle tam bir ses çıkartılamadı” diyen Yılmaz, hükümetin Kırım’ın işgal edilmesine “göstermelik” bir açıklamayla karşılık vererek yetindiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

1-Rusya 2014'te Kırım'ı ilhak ettiğinde o zaman Rusya ile güya "stratejik oraktık" bahanesiyle tam bir ses çıkartılamadı. — Öztürk Yılmaz (@ozturkyilmazCHP) October 3, 2016

2-Hükümet, o zaman Kırım'ın gidişine göstermelik bir açıklamayla karşılık vermekle yetinmişti. — Öztürk Yılmaz (@ozturkyilmazCHP) October 3, 2016

3-Şimdi Rusya ikinci ölümcül vuruşuyla soydaş Tatar kardeşlerimizin meşru temsil organı olan Kırım Tatar Meclisi'ni yasakladı. — Öztürk Yılmaz (@ozturkyilmazCHP) October 3, 2016

“Şimdi Rusya ikinci ölümcül vuruşuyla soydaş Tatar kardeşlerimizin meşru temsil organı olan Kırım Tatar Meclisi’ni yasakladı. Ve biz de yine yüzü solgun göstermelik açıklamayla sadece ‘teessüfle’ karşıladık. Maalesef kınayamadık. Bu dış politika iflas etmiştir”

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